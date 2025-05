Giro d’Italia 2025, tappa 16: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Piazzola sul Brenta, 26 maggio 2025 – La vittoria di Carlos Verona, in solitaria, ad Asiago, ha dato un’altra gioia alla Lidl Trek dopo il poker di Mads Pedersen, ma soprattutto si è registrata la difficoltà di Primoz Roglic, che non ha il colpo di pedale dei giorni migliori e non sta bene. Se tutti i big sono arrivati assieme a circa 30” dal vincitore, lo sloveno ha pagato un minuto e mezzo dalla maglia rosa, assieme a Tom Pidcock, dimostrando di non essere il favorito principale alla vittoria. Un Giro fin qui in ombra per Roglic, limitato da una caduta che ancora presenta il conto e che mette in dubbio la presenza dello sloveno nella sedicesima tappa in programma martedì. Per il finale si riparte da Piazzola sul Brenta, primo tappone di montagna, con Del Toro in rosa con 1’20” su Simon Yates, 1’26” su Juan Ayuso, poi oltre i due minuti Richard Caripaz, seguito da Derek Gee e Damiano Caruso, quinto, appena davanti al capitano Antonio Tiberi, a 3’02”, un distacco inficiato in larga parte dalla caduta di Gorizia. Roglic è invece precipitato in decima posizione a 3’53” e il direttore sportivo della Bora ha ammesso che ancora non è certa la sua presenza al via della sedicesima tappa per un problema fisico.

Percorso

Primo vero tappone di montagna. La Piazzola sul Brenta-San Valentino misura 203 chilometri e presenta 4900 metri di dislivello. Ci sarà da pedalare sodo e la classifica generale potrebbe vivere una delle sue giornate più campali. Facili solo i primi sessanta chilometri, poi si inizia a salire, prima con il Carbonare, che misura 13 chilometri al 4.6%, poi con il prima categoria del Candriai, altri 10 chilometri al 7.6% di media e 13% di massima. Vetta al chilometro 114, poi discesa e tratto vallonato per arrivare al traguardo volante di Cavedine al chilometro al 139. Segue altro breve tratto di discesa per arrivare al gran finale. Si scala il Santa Barbara, che è lungo 12.7 chilometri con pendenze medie dure del 8% e massime del 14% con scollinamento a 35 dal traguardo, poi circa 16 chilometri di discesa per arrivare all’imbocco dell’erta finale verso San Valentino. In questo caso sono 18 chilometri di salita con pendenze medie del 6.1% ma massime del 14% con arrivo a 1315 metri sul livello del mare.

Bernal promette attacchi

Una tappa tutta da seguire, dunque, la sedicesima, e in tanti saranno lì a dar battaglia. Uno dei più attivi, fin qui, è stato sicuramente Egan Bernal. Il colombiano è tornato abbastanza competitivo, non era affatto scontato dopo il grave incidente di qualche anno fa, e in questo Giro sta onorando al meglio delle sue forze la partecipazione. Ci ha provato sul Grappa e promette attacchi anche nella terza settimana: “Noi non abbiamo nulla da perdere, quanto meno io. Nella terza settimana ogni occasione sarà buona per tentare qualcosa e non lasceremo nulla di intentato”, le sue parole. A Bernal è stato poi chiesto della crisi di Roglic, questo il suo pensiero: “Non so cosa abbia, l’ultima salita non era durissima ma è quel tipo di Gpm in cui se molli qualcosa rischi di perdere tanto tempo. Anche io ho sofferto nel finale a tenere il passo dei migliori. In ogni caso, siamo la Ineos e dobbiamo sempre tentare qualcosa”.

Il diesse della Bora su Roglic: “Valuterà il medico”

Passando in casa Bora, c’è da valutare la condizione di Primoz Roglic, che sta soffrendo in questo Giro e le sue precarie condizioni si sono viste nella quindicesima tappa. Lo sloveno, ex vincitore, non sta bene e c’è addirittura l’ipotesi del ritiro in ballo: “Sarà il medico a valutare se Roglic potrà continuare”, le parole del diesse della squadra Christian Pomer. Il Giro anonimo di Roglic, dunque, si spiega con un problema fisico dovuto alla caduta. Fino a qui la squadra ha cercato di tenerlo nascosto, ma le prime vere salite lo hanno fatto emergere: “Abbiamo minimizzato in questi giorni, ma la verità è venuta a galla e non possiamo più nascondere il dolore che ha Roglic. Non sta bene, ma ha lottato, è un grande campione e ha coraggio. Purtroppo nei grandi giri serve una settimana per riprendersi da una caduta e speravamo che Roglic stesse meglio, ma evidentemente non si è ancora ripreso”.

Favoriti

Tappa per scalatori. Può arrivare una fuga, oppure le squadre dei big potrebbero tenere chiusa la corsa per propiziare la vittoria dei rispettivi capitani. In caso di tentativo da lunga distanza occhi su Michael Storer, Einer Rubio, Davide Piganzoli, Tom Pidcock, Nairo Quintana, Marco Frigo, Filippo Zana, Louis Meintjes e Lorenzo Fortunato. Nella lotta alla generale ci sarà da verificare la tattica della Uae. Il capitano Ayuso attaccherà il compagno Del Toro o lascerà l’incombenza alle altre squadre? In particolare c’è la Visma con un ottimo Simon Yates, ma occhio anche al pimpante Carapaz e un Bernal mai domo, che può contare anche Arensman. Qualcosa dovrà fare anche la Bahrain con la coppia Caruso-Tiberi.

Orari tv

La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2025 si disputa martedì 27 maggio con orario di partenza alle 11.20 e questi passaggi principali: Gpm Carbonare attorno alle 13.30, Gpm di Candriai tra le 14.27 e le 14.49, Gpm di Santa Barbara tra le 15.55 e le 16.30, inizio del San Valentino tra le 16.15 e le 16.47, arrivo in vetta previsto tra le 16.53 e le 17.37. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 10.30, poi passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Giro 2025: cosa è successo nella quindicesima tappa vinta da Verona