Giro d’Italia 2025, tappa 17: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Brentonico, 27 maggio 2025 – Tripletta italiana oggi nella sedicesima tappa del Giro d’Italia 2025 e prima vittoria azzurra, ma anche una riapertura generale della classifica con la crisi di Isaac Del Toro che ha permesso ai rivali di riavvicinarsi. E’ successo di tutto nella frazione con arrivo al San Valentino, partita con il ritiro di Primoz Roglic, ennesima caduta, poi c’è stata la ‘cotta’ di Juan Ayuso, uscito di classifica, infine l’attacco di Richard Carapaz che ha messo in difficoltà la maglia rosa. La vittoria di tappa, però, è andata a Cristian Scaroni, che ha trionfato in coppia con il compagno Lorenzo Fortunato, mentre terzo si è piazzato un ottimo Giulio Pellizzari, diventato il capitano della Bora dopo il ritiro di Roglic, davanti a Carapaz. E adesso la classifica è totalmente riaperta con il messicano che ha solo 26” su Yates, 31” su Carapaz e 1’31” su Gee, mentre il primo italiano è Damiano Caruso quinto a 2’40”, con Antonio Tiberi, in difficoltà sul San Valentino, ottavo a 4’07”. Buona la risalita di Pellizzari, che fino a oggi ha fatto il gregario di Roglic, rientrato in nona piazza a 4’36”. E mercoledì ci sono Tonale e Mortirolo…

Lorenzo Fortunato e Christian Scaroni arrivano in parata sul traguardo della tappa 16 del Giro d'Italia 2025

Percorso

Tappa di montagna con due lunghe salite nella parte centrale. Si va da San Michele all’Adige verso Bormio per un totale di 155 chilometri. All’inizio si risale la Val di Non, passando da Cles, e poi la Val di Sole per affrontare il Passo del Tonale, che misura 15 chilometri al 6% di media con vetta al chilometro 69. Dopo la discesa veloce su Ponte di Legno, si arriva a Vezza d’Oglio dove, poco dopo, si affronta il Passo del Mortirolo dal versante di Monno. La salita misura 12.6 chilometri al 7.6% di media e massime del 16% con scollinamento al chilometro 107 di corsa. Discesa molto impegnativa fino a Grosio e poi lunga risalita fino alle porte di Bormio con la breve scalata delle Motte, a dieci dal traguardo, e successiva svolta verso l’arrivo di tappa. Ultimi 3 km sostanzialmente in discesa. Giunti a Bormio poco dopo l’ultimo km svolta a U dove inizia la porzione piatta del finale.

Favoriti

Tappa molto complicata da gestire per le varie squadre. Del Toro, anche se il Mortirolo è lontano dal traguardo, potrebbe essere sotto attacco da Carapaz e Yates, ma anche Pellizzari ha la gamba giusta per cercare di riavvicinare la top five. Per la vittoria di tappa dovrebbe partire una lunga fuga con scalatori protagonisti. Ancora Fortunato tra i possibili protagonisti, anche per consolidare ulteriormente la maglia blu, ma chissà che Ayuso, da fuori classifica, non possa tentare una reazione, così come Arensman, Pidcock, Quintana e Bardet.

Orari tv

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025 si disputa mercoledì 28 maggio con orario di partenza da San Michele all’Adige alle 12.50 e questi passaggi principali: Passo del Tonale attorno alle 14.45, inizio del Mortirolo tra le 15.15 e le 15.30, scollinamento tra le 15.50 e le 16.15, arrivo previsto a Bormio tra le 16.57 e le 17.26. Diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale, a partire dalle 12, poi consueto passaggio su Rai Due per la seconda parte di tappa. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn.

