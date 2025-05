Giro d’Italia 2025, tappa 19: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Cesano Maderno, 29 maggio 2025 – Eccoli, i due D-Day del Giro d’Italia 2025. Si parte con la temutissima tappa 19, spauracchio alpino con quasi 5mila metri di dislivello. Arriva dopo il graffio in fuga di Nico Denz, a cui abbiamo assistito oggi nella diciottesima frazione con arrivo a Cesano Maderno. Ma tutte le attenzioni sono ormai dirottate sulle ultime due tappe di montagna che decideranno la corsa rosa. Non ci sono stati scossoni in classifica, il gruppo ha viaggiato tranquillo lasciando andare la fuga, e nella diciannovesima tappa ci sarà grande battaglia sul Pantaleon e sul Col de Joux. Si riparte con Del Toro in rosa con 41” su Carapaz, 51” su Yates e 1’57” su Gee, mentre il primo italiano è Damiano Caruso quinto a 3’06”, con Giulio Pellizzari settimo a 5’02”. Vediamo nel dettaglio la tappa di venerdì.

Percorso

Tappone alpino fatto di sole salite e discese. Al chilometro quattro prima salita a Croce Serra per entrare nella valle della Dora Baltea, antipasto di una frazione da Biella a Champoluc (166 chilometri) che presenta una seconda parte da brivido. Breve falsopiano fino a Verrès e poi tre lunghe salite da circa 15 km l’una senza respiro fra loro. Si scalano il Col Tzecore (con lunghi tratti oltre il 12% negli ultimi 4 km), il Col de St.Pantaléon (16.5 chilometri al 7.2 di media e massime del 12%) e il Col de Joux (15.1 chilometri con massime del 12%), quest’ultimo a 21 dal traguardo. Terminata la discesa su Brusson inizia l’ultima parte sempre a salire con il passaggio da Antagnod (9.5 chilometri con pendenze fino all’11%) che termina a 5 km dall’arrivo. Dopo Antagnod, inizia la discesa dapprima blanda fino ai 3 km dove la pendenza aumenta per terminare con alcuni tornanti all’ultimo chilometro in centro a Champoluc. Qui inizia un tratto in lastricato che termina a 400 m dall’arrivo, tutto in leggera ascesa.

Favoriti

Rimaniamo con i big della generale. Il più pimpante per attaccare Del Toro appare Richard Carapaz, che sicuramente ci proverà, ma attenzione anche a Simon Yates, sempre solido. Da dietro potrebbe tentare qualcosa Giulio Pellizzari, sfruttando il fatto che è distante 5 minuti e Del Toro non potrà controllare tutti. Per una eventuale fuga da lontano citiamo la maglia azzurra Lorenzo Fortunato, Romain Bardet, Quintana, Poole, Arensman e Meintjes.

Orari tv

La diciannovesima tappa del Giro 2025 si disputa venerdì 30 maggio con orario d’inizio alle 12.20 e questi passaggi principali: Gpm Croce Serra attorno alle 13, Col Tzecore tra le 14.21 e le 14.37, Col Saint Pantaleon tra le 15.30 e le 15.56, inizio Col de Joux tra le 15.54 e le 16.21, scollinamento tra le 16.29 e le 17.03, Gpm di Antagnod tra le 16.52 e le 17.26, arrivo previsto tra le 16.57 e le 17.34. Diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale, dalle 11.30, poi passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn.