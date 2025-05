Giro d’Italia 2025, tappa 20: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Champoluc, 30 maggio 2025 – Sarà la ventesima tappa a decidere il Giro d’Italia 2025. Non è successo granché nel 19esimo tappone di montagna con Pantaleon, Joux e Antagnod, solo un attacco finale di Carapaz e Del Toro che hanno guadagnato una manciata di secondi sul gruppetto dei migliori e si confermano i più brillanti in salita. I due si giocheranno la maglia rosa nella tappa di sabato 31 maggio con arrivo al Sestriere e con il mitico Colle delle Finestre a decretare il vincitore. Il Giro riparte con una classifica quasi invariata, con Del Toro che ha 43” su Carapaz e 1’21” su Yates, mentre Gee è già staccato di 2’27” e Caruso di 3’36”. In top ten anche Pellizzari, ma con pochissime chance di podio visto il ritardo di 5’32”. Sarà dunque la ventesima tappa quella decisiva con Colle del Lys, Colle delle Finestre e salita finale verso il Sestriere.

Percorso

Ultima tappa di montagna prima della passerella di Roma. La Verres-Sestriere di 205 chilometri decreterà il vincitore del Giro 2025. La tappa presenta una prima parte pianeggiante fino all’ingresso nel Canavese, seguita da una serie di salite più o meno brevi e impegnative che portano alle Valli di Lanzo. Qui si staglia il Colle del Lys, 13 chilometri al 4.3% di media e 12% di massima con vetta a 90 dal traguardo. La corsa, infatti, si accenderà dopo. Discesa e pianura, circa 25 chilometri, per raggiungere il temuto Colle delle Finestre. Salita mitica del Giro che misura 18.5 chilometri a una pendenza media del 9% e massima del 14%. Gpm vero, duro, che non ammette appelli. Si scollina a 2178 metri sul livello del mare, dove parte una breve discesa di 11 chilometri per raggiungere l’imbocco dell’ultima salita verso il traguardo del Sestriere. E’ una salita abbastanza semplice di 16 chilometri con pendenze medie del 3.8% e massime del 9% a cinque dal traguardo. E’ l’ultima vera asperità del Giro. Chi arriverà in maglia rosa al Sestriere avrà conquistato il Giro d’Italia 2025.

Favoriti

I duellanti per il Giro dovrebbero dare spettacolo. Carapaz dovrà attaccare Del Toro, che può contare su uno squadrone e non dovrà fare altro che non farsi staccare per diventare il nuovo vincitore del Giro d’Italia. Da dietro, può succedere di tutto. Yates non è staccato di tanto e potrebbe tentare una sortita da lontano per sparigliare le carte, ma per lui potrebbe anche andare bene una posizione a podio e dunque controllare Gee e Caruso più che attaccare Del Toro. Potrebbero avere più via libera Pellizzari, Rubio e Bernal, abbastanza distanziati e Del Toro non dovrà curarsene molto, per provare una vittoria parziale di tappa.

Orari tv

La ventesima tappa del Giro d'Italia 2025 si disputa sabato 31 maggio con partenza da Verres alle 10.45 e questi passaggi principali: Colle del Lys tra le 13.24 e le 13.39, inizio Colle delle Finestre tra le 14.18 e le 14.39, scollinamento in vetta tra le 15.11 e le 15.45, arrivo previsto al Sestriere tra le 15.55 e le 16.34. Diretta dalle 10 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, e passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn.