Tappa 21 Giro d’Italia 2025: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Sestriere, 31 maggio 2025 – Il Giro 2025 è di Simon Yates. L’attacco sul Colle delle Finestre, e il successivo aiuto di Wout Van Aert, ha consentito al britannico di sconfiggere in un colpo solo Isaac Del Toro e Richard Carapaz, i duellanti per la maglia rosa. L’ecuadoregno ha dato fuoco alle polveri a inizio Colle Finestre, ma il tatticismo con Del Toro ha favorito Yates, che ha conquistato il Giro laddove lo aveva perso nel 2018 a causa della stoccata di Chris Froome. Una grande soddisfazione per il britannico che riporta un grande giro alla Visma, autrice di una tattica perfetta con la collaborazione degli errori altrui. Yates è dunque il vincitore del Giro 108 (con Del Toro secondo e Carapaz terzo), che ha visto anche due italiani in top six, grazie a Caruso quinto a 7'32” e Pellizzari sesto a 9’28”. Domenica si chiude con la passerella nella capitale, tra Città del Vaticano, Ostia e Fori Imperiali.

Percorso

Tappa finale divisa in due parti: avvicinamento, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo, per lambire Citta del Vaticano, poi si raggiunge il litorale e Ostia, quindi si ritorna in zona partenza e in seguito circuito finale (8 giri) all’interno della Capitale. Il circuito di 9.5 km si sviluppa interamente lungo le vie cittadine (ampie e talvolta con alcuni spartitraffico). Si alternano brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative. Il fondo stradale è prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in pavé (“sanpietrini”). Dentro al circuito si toccheranno via dei Fori Imperiali, Corso Vittorio Emanuele II, Lungotevere dei Tebaldi, viale Baccelli, via di San Gregorio con arrivo al Circo Massimo. Ultimi chilometri con solo alcune lievi variazioni di direzione. Retta finale di 350 m su asfalto larghezza 8 m, a metà dell’ultimo chilometro la pendenza della sede stradale è del 5%.

Favoriti

Classica passerella finale per velocisti. Il circuito di Roma sarà prima l’occasione per brindare per Simon Yates e la squadra e poi per propiziare un arrivo in volata di gruppo. Favoriti Mads Pedersen, Olav Kooji, Casper Van Uden, Corbin Strong, Kaden Groves e Orluis Aular.

Orari tv

L’ultima tappa del Giro d’Italia 2025 si disputa domenica 1 giugno con orario di partenza alle 16.06 e arrivo previsto tra le 18.34 e le 18.54. A seguire tutte le premiazioni. Diretta dalle 15.20 su Rai Due con telecronaca di Pancani, Garzelli e Genovesi. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn.