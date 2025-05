Giro d’Italia 2025 tappa 4: percorso, favoriti e orari tv

Lecce, 12 maggio 2025 – La volata di Valona ha premiato nuovamente Mads Pedersen, che ha fatto doppietta al Giro 2025 riprendendosi la maglia rosa che Primoz Roglic gli aveva sottratto a cronometro il giorno prima. Il danese sta onorando nel migliore dei modi la partecipazione al Giro e anche nella quarta tappa avrà la sua chance. L’alfiere della Lidl comanda ora con 9 secondi su Roglic e 14 sul compagno Vacek e non dovrebbe avere problemi a Lecce a tenere la maglia, ma per conquistare il tris dovrà sudarsela in un arrivo di volata di gruppo abbastanza scontato e scritto. Se nelle precedenti tappe aveva staccato i rivali velocisti in salita, stavolta non avrà occasione di farlo e dovrà batterli in una volata a ranghi completi. Il Giro, dunque, riparte dalla Puglia e dall’Italia con la quarta tappa.

Percorso

Tappa abbastanza lunga, 189 chilometri, ma pianeggiante e con un solo breve strappo a Putignano. Si connettono le principali città della zona tramite strade ampie e sostanzialmente rettilinee, transitando da Polignano a Mare, traguardo volante al chilometro 39, Ostuni, chilometro Red Bull, e San Pancrazio Salentino, secondo traguardo volante al chilometro 153. Arrivati a Lecce si entra nel circuito finale appena dopo l’arrivo. Si percorrerà quindi quasi l’intero circuito di circa 12 km prima di transitare sull’arrivo e affrontare un giro completo. Ultimi 3 km pianeggianti con una sola curva significativa a circa 1200 m dall’arrivo. Finale su strade ampie con l’ultimo chilometro in leggera curva verso sinistra fino alla retta finale di 300 m su asfalto larghezza 8 m.

Favoriti

La quarta tappa del Giro d’Italia 2025 è la prima interamente dedicata ai velocisti. Non ci sono salite significative e le squadre degli sprinter potranno tenere sotto controllo la corsa. Partirà come sempre una fuga iniziale, ma verrà sicuramente ripresa verso il traguardo e stavolta non ci sono salite dove Pedersen potrà fare selezione: dovrà battere i migliori sprinter presenti in gruppo. La maglia rosa si candida ovviamente al tris, ma attenzione a Kaden Groves, Olav Kooij, Sam Bennett, Wout Van Aert, anche se non è al top, Corbin Strong e Ourluis Aular. Tra gli italiani poche chance in volata, ci proveranno Stefano Oldani e Filippo Fiorelli.

Dove vederla in tv

La quarta tappa del Giro d'Italia si disputa martedì 13 maggio, con partenza alle 12.55 e arrivo previsto tra le 17.01 e le 17.23. Diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 12.10, poi passaggio su Rai Due alle 14 per il finale di tappa. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn.