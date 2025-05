Giro d'Italia 2025, tappa 5: Pedersen cala il tris. Ordine d'arrivo e classifica generale

Matera, 14 maggio 2025 - La tappa 5 del Giro d'Italia 2025 premia ancora Mads Pedersen, che cala il tris trovando però la prima vittoria in maglia rosa e praticamente per mezza ruota su Edoardo Zambanini: per il danese, fresco di annuncio di rinnovo a vita con la sua Lidl-Trek, una forma strepitosa ma anche un Mathias Vacek in maglia bianca e a sua volta determinante per resistere in un finale nervoso e non privo di scatti di lusso, come quello di Primoz Roglic. La tappa 6 porterà la carovana da Potenza a Napoli dopo 227 km: in programma 2 GPM, di cui il primo di seconda categoria, e 2.600 metri di dislivello.

La cronaca della tappa 5 del Giro d'Italia 2025

La Corsa Rosa riparte da Ceglie Messapica per arrivare a Matera dopo 151 km. Pronti, via e scatta la caccia alla fuga, che vede protagonisti tre italiani: Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Giosuè Epis (Arkéa-B&B Hotels), che passa per primo al traguardo volante di Massafra e a quello di Marina di Ginosa, e Lorenzo Milesi (Movistar Team). Una caduta coinvolge Alessandro Pinarello e Filippo Magli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) poco prima del Red Bull KM di Bernalda: Epis prende 6" di abbuono, a Bais ne vanno 4" e a Milesi solo 2". Proprio Epis molla la presa allorché Bais accelera, formando con Milesi una 'nuova' coppia al comando. L'unico GPM di giornata è quello di Montescaglioso (2,6 km con una pendenza media del 9% e massima del 14%), sulle cui rampe molti velocisti cominciano ad andare in difficoltà: è il caso di Casper Van Uden (Team Picnic PostNL), Olav Kooij (Visma-Lease a Bike), Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team), Milan Fretin (Cofidis), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Max Kanter (XDS Astana Team), Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Luke Lamperti (Soudal Quick-Step): lo scollinamento premia invece Milesi davanti a Bais prima che entrambi vengano ripresi dal gruppo a 13 km dall'arrivo. Il finale è ricco di saliscendi che l'UAE Team Emirates-XRG rende ancora più nervoso tirando a tutta, con Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), Christian Scaroni (XDS Astana Team), Pello Bilbao (Bahrain Victorious) e Daniel Felipe Martinez (Red Bull-Bora-Hansgrohe) tra le vittime. Sullo strappo finale prova a scattare Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe): Mathias Vacek (Lidl-Trek) chiude il buco mentre va in difficoltà Mads Pedersen (Lidl-Trek). La maglia rosa rinviene e avvia la volata e cala il tris nonostante la grande rimonta dalle retrovie di Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

Ordine d'arrivo tappa 5 Giro d'Italia 2025

1) Mads Pedersen (LTK) in 3h27'31" 2) Edoardo Zambanini (TBV) st 3) Tom Pidcock (Q36) st 4) Orluis Aular (MOV) st 5) Filippo Fiorelli (VBF) st 6) Michael Storer (TUD) st 7) Quentin Pacher (GFC) st 8) Brandon Rivera (IGD) st 9) Damiano Caruso (TBV) st 10) Isaac Del Toro (UAD) st

Classifica generale Giro d'Italia 2025

1) Mads Pedersen (LTK) in 15h11'52" 2) Primoz Roglic (RBH) +17" 3) Mathias Vacek (LTK) +24" 4) Brandon McNulty (UAD) +31" 5) Isaac Del Toro (UAD) +32" 6) Juan Ayuso (UAD) +35" 7) Max Poole (TPP) +43" 8) Antonio Tiberi (TBV) +44" 9) Michael Storer (TUD) +46" 10) Giulio Pellizzari (RBH) +50"