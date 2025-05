Giro d'Italia 2025, tappa 5: percorso, favoriti e orari tv

Lecce, 13 maggio 2025 – La zampata di Casper Van Uden in volata nell’arrivo della quarta tappa di Lecce. L’olandese della Picnic ha beffato i favoriti della vigilia, soprattutto Olav Kooij e Mads Pedersen, secondo e quarto, e anche Kaden Groves, sesto. Successo un po’ a sorpresa per Van Uden che dunque si candida come protagonista degli sprint di gruppo. Miglior azzurro Matteo Moschetti decimo. In una tappa piatta non ci sono sono stati sconvolgimenti nella classifica generale. Il Giro 2025 ripartirà dunque con Pedersen in testa con 7 secondi su Roglic e mercoledì 14 maggio ci sarà una tappa che promette spettacolo da Ceglie Massapica a Matera, con un finale tutto da vivere e niente affatto scontato.

Percorso

Tappa sostanzialmente pianeggiante fino agli ultimi 35 km. Sono 150 chilometri da Ceglie Massapica a Matera, ma con un finale da classica del nord. Si resta nella prima parte sull’altopiano delle Murge prima di scendere su Taranto e costeggiare la costa del Metaponto percorrendo la statale 106 a scorrimento veloce. A seguire breve strappo di Bernalda poi tratto vallonato fino al quarta categoria di Montescaglioso. Breve discesa, falsopiano e poi salita fino all’arrivo di Matera. La strada sale leggermente per gli ultimi venti chilometri, ma sono gli ultimi tre a diventare selettivi. C’è una rampa al 10% per immettersi in città. A cavallo dell’arco dell’ultimo chilometro due curve verso sinistra (curva marcata ai 1200 metri) per immettere nel rettilineo finale lungo 300 metri tutto in leggera salita (fondo in asfalto, larghezza 8 metri).

Favoriti

Tappa non facile da decifrare, perché il finale, con qualche strappo, potrebbe dare il via a qualche scattista oppure tagliare fuori qualche velocista. Su frazioni del genere, con qualche salita, Mads Pedersen si trova a suo agio e anche Wout Van Aert può essere protagonista. Un possibile scattista nel finale è Tom Pidcock, che ovviamente dovrà evitare l’arrivo in volata. In caso di sprint generale occhi su Moschetti, Oldani, Vendrame, Kooij, Groves e Van Uden.

Orari e dove vederla in tv

La quinta tappa del Giro d'Italia 2025 avrà luogo mercoledì 14 maggio con orario di partenza alle 13.35 e orario di arrivo stimato tra le 17.03 e le 17.21. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, a partire dalle 12.50, poi passaggio su Rai Due per il finale di tappa. Telecronaca di Pancani, Garzelli e Genovesi. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio, Magrini e Belli. In streaming su Discovery Plus e Dazn.