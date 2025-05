Giro d’Italia 2025, tappa 8: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Tagliacozzo, 16 maggio 2025 – Primo acuto di Juan Ayuso al Giro 2025. Lo spagnolo della Uae ha messo il sigillo sulla prima tappa di montagna con uno scatto nel finale verso l’arrivo di Tagliacozzo per battere il compagno Del Toro, poi Bernal, Roglic, Ciccone e Tiberi, ma senza grandissimi scossoni tra i big. Gli italiani si sono ben comportati ma è mancato lo spunto decisivo per vincere la tappa. Ovviamente, è arrivato lo stravolgimento in classifica. Mads Pedersen, come da pronostici, ha lasciato la maglia rosa a Primoz Roglic, che ora comanda con 4 secondi su Ayuso, poi Del Toro a 9” e Antonio Tiberi quarto a 27”. Più attardati Carapaz, decimo a 39”, Ciccone tredicesimo a 44” e Bernal a 46”. I primi big a perdere terreno sono stati David Gaudu, che è a 1’43”, Thymen Arensman a 2’08” e Nairo Quintana a 2’44”. Sabato tappa ancora appenninica ma probabilmente costruita per una fuga.

Percorso

Seconda tappa appenninica al Giro 2025. Partenza da Giulianova in Abruzzo e arrivo a Castelraimondo nelle Marche dopo 197 chilometri. Tappa mossa, con poca pianura, ma forse non del tutto adatta a battaglie tra i big della generale. Dopo un breve avvicinamento i ciclisti entreranno nell’Appennino Teramano e Piceno, prima per affrontare il Gpm di Croce di Casale, poi per dirigersi verso Sarnano, da cui si affronta la scalata del Sassotetto (Valico di Santa Maria Maddalena – 1455 m). Sono 13.1 chilometri al 7.4% di media e 14% di massima, ma la vetta è lontana 93 chilometri dal traguardo. Troppi per un attacco. La discesa impegnativa porta all’ultima parte dove salite e discese si susseguono senza sosta. Prima Montelago di terza categoria al chilometro 152, poi strappetto a Castel Santa Maria (13%) a venti dal traguardo e a seguire le Gagliole, un muro con pendenze al 12% a 6.5 chilometri dal traguardo. Discesa finale impegnativa fino ai 2 km dal traguardo.

Favoriti

Finale di tappa da classiche del nord, quindi ci si deve rivolgere agli scattisti. Tom Pidcock potrebbe mandare un segnale in questo giro, così come Wout Poels e Derek Gee. Pure Filippo Zana, fuori classifica, avrebbe bisogno di una bella giornata. Attenzione anche a Diego Ulissi. Difficile possa succedere qualcosa tra i pretendenti alla maglia rosa, ma resta una tappa a cui prestare attenzione e chi non ha la condizione migliore potrebbe pagare.

Orari e dove vederla in tv

L’ottava tappa del Giro d’Italia si disputa sabato 17 maggio con partenza alle ore 12.15 da Giulianova e questi principali passaggi: Croce di Casale attorno alle 13.30, Sassotetto tra le 14.57 e le 15.16, Montelago tra le 16.02 e le 16.26, Gagliole tra 16.51 e le 17.22 e arrivo previsto a Castelraimondo tra le 16.59 17.27. Diretta in chiaro dalle 11.30 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, e passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Giro 2025 - Ayuso vince la settima tappa