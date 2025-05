Giro d’Italia 2025, tappa 9: percorso, altimetria, sterrati, favoriti e orari tv

Castelraimondo, 17 maggio 2025 – L’assolo di Luke Plapp per vincere l’ottava tappa del Giro d’Italia, ma anche la soddisfazione di Diego Ulissi, che corona la sua lunga carriera indossando la maglia rosa. L’alfiere della Astana, arrivato terzo a Castelraimondo, ha sfilato il simbolo del primato a Primoz Roglic e domenica, da Gubbio, partirà da leader della corsa. Tra i big non è successo nulla, ma il fine settimana si chiuderà con la tappa di Siena, che ricalca le Strade Bianche e potrebbe creare qualche problema a chi lotterà per il podio finale.

Percorso

E’ la tappa degli sterrati e che richiama la nota Strade Bianche. Da Gubbio a Siena sono 181 chilometri tuti da gustare con 20 chilometri di sterrato. Da Gubbio avvicinamento al senese attraverso Cortona e Sinalunga, passando anche per il Gpm di La Cima. Poi, comincia lo spettacolo. Dopo San Giovanni d’Asso si percorre il tratto di sterrato di pieve a Salti (8.0 km) impegnativo, ondulato, molto nervoso. Successivamente, tocca al settore di Serravalle (9.3 km) che termina appena prima dell’inizio del settore successivo (San Martino in Grania, 9.4 km) in mezzo alle crete senesi. In successione, due dei punti chiave delle Strade Bianche. Si giunge infatti prima a Monteaperti, uno strappo sterrato con pendenze a doppia cifra, e poco dopo si affronta il Colle Pinzuto (2.4 km con pendenze fino al 15%). Una volta usciti ci si dirige verso Siena per gli ultimi chilometri cittadini. Non è finita. Ai meno due dall’arrivo viene imboccata la via Esterna di Fontebranda con pendenze fino al 9%. A 900 m dall’arrivo si supera la Porta di Fontebranda e inizia la pavimentazione lastricata. La pendenza supera il 10% fino a raggiungere attorno ai 500 m dall’arrivo, in via Santa Caterina, punte del 16%. Segue una svolta decisa a destra nella via delle Terme e l’immissione in via Banchi di Sotto. Infine, tradizionale arrivo in piazza del Campo.

Favoriti

Tappa molto complicata sia per i big della generale sia per quelli che lotteranno per la vittoria. Chi punta alla maglia rosa dovrà tenersi lontano dai guai ed evitare di accumulare distacchi, chi vorrà vincere la tappa dovrà trovare la tattica giusta di attacco. Tappa praticamente disegnata per una fuga e per far selezione. Citiamo corridori da classiche come Pidcock, Van Aert, Hermans, De Bondt, Asgreen, Ulissi, Van Baarle e Poels.

Orari tv

La tappa numero 9 del Giro d’Italia si disputa domenica 18 maggio con orario di partenza alle 13 e questi passaggi principali: Gpm La Cima attorno alle 14.20, verso le 15.30 primo settore di sterrato, Gpm di San Martino in Grania attorno alle 16.20, settore di Monteaperti tra le 16.31 e le 16.51, Colle Pinzuto tra le 16.44 e le 17.06, arrivo previsto a Siena tra le 17 e le 17.24. Diretta a partire dalle 11.30 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, poi passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn.