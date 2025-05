Giro d'Italia 2025, XDS Astana Team al via con 5 italiani. Ma non c'è Bettiol

Roma, 5 maggio 2025 - Proprio ieri, a margine della cronometro finale del Giro di Romandia 2025, si diceva soddisfatto della propria prestazione e speranzoso di entrare di conseguenza nel lotto dei convocati per il Giro d'Italia 2025. Invece niente da fare: Alberto Bettiol non è stato selezionato dall'XDS Astana Team per la Corsa Rosa, al via il 9 maggio da Durazzo.

La formazione dell'XDS Astana Team per il Giro d'Italia 2025

Nonostante l'assenza della maglia tricolore del campione nazionale, come sempre la squadra kazaka parlerà molto italiano grazie a Christian Scaroni, Fausto Masnada, Nicola Conci, Diego Ulissi e Lorenzo Fortunato. Quest'ultimo, parlando sempre della recente corsa svizzera, vinta da Joao Almeida, ha chiuso in classifica generale con un ottimo quarto posto, tra l'altro davanti a un certo Remco Evenepoel, che ne certifica l'ottima resa nelle corse a tappe di una settimana: diverso il discorso per i Grandi Giri, motivo per cui dall'emiliano è più facile aspettarsi un ruolo da attaccante che da uomo di classifica. Il roster dell'XDS Astana Team, una delle squadre ad averlo già comunicato con buon anticipo, sarà completato da Wout Poels, Anton Kuzmin e Max Kanter: un altro terzetto, appunto, buono ad andare a caccia di tappe e, di conseguenza, di punti Uci.

I numeri dell'XDS Astana Team nel 2025

Dopo stagioni estremamente in sordina che nel computo del ranking l'hanno portata a ridosso della temutissima zona retrocessione, quella che conduce dalla categoria World Tour alla Professional, l'XDS Astana Team sta vivendo un 2025 da favola. Le vittorie totali nell'anno solare sono già 13 a fronte delle 16 del 2023, delle 12 del 2024 e addirittura delle 5 del 2022. A livello di quei punti probabilmente buoni a difendere la categoria per il biennio 2026-2028, molto del lavoro in questa (quasi) prima metà dell'anno l'ha fatto Scaroni prima di cadere e farsi male. Basti pensare che, fa strano anche solo dirlo, c'è stato un momento in cui il bresciano guardava tutti dall'alto nel ranking Uci con ben 795 punti: perfino un certo Tadej Pogacar, uno che poi nel corso della primavera avrebbe fatto incetta di vittorie e punti. Ora il Giro d'Italia 2025, da vivere con un pokerissimo di italiani, seppur privo del campione nazionale Bettiol. L'obiettivo della squadra di Alexandr Vinokourov sarà verosimilmente andare all'attacco e alla caccia di tappe e successi per provare a guadagnare ulteriormente su Team Picnic PostNL e Cofidis, formazioni invece in estrema difficoltà e a serio rischio retrocessione. Lo stesso Vinokourov in effetti nei mesi scorsi era stato chiaro, parlando della permanenza nella categoria World Tour come della condizione principale, se non unica, di sopravvivenza di una squadra a fortissime tinte azzurre. E proprio gli italiani stanno guidando la rincorsa salvezza, con lo stesso Fortunato che al Giro di Romandia 2025 ha portato alla causa 275 punti grazie al quarto posto in classifica generale. Bettiol, con la sua ottima cronometro finale, aveva guadagnato 30 punti: evidentemente non sufficienti a strappare il pass per Durazzo.

