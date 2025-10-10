Giro d'Italia 2026, arriva la conferma di Cairo: "Partirà dalla Bulgaria"

Roma, 10 ottobre 2025 - In principio l'indiscrezione era stata confermata dal Ministro del Turismo Miroslav Borshosh, mentre oggi tocca farlo a Urbano Cairo, patron di Rcs MediaGroup: il Giro d'Italia 2026 partirà dalla Bulgaria.

Le dichiarazioni di Cairo

L'occasione buona per aggiungere un altro tassello alla costruzione della prossima Corsa Rosa, in programma dal 9 al 31 maggio 2026, arriva dal Festival dello Sport di Trento e per la precisione dall'evento 'Giro d'Italia. Tra impatti economici e benessere sociale': proprio da questo argomento parte la chiacchierata di Cairo davanti a microfoni e taccuini, con allegata conferma del prossimo Grand Départ dalla Bulgaria. "Il dato bello del Giro d'Italia è che ha un impatto economico molto importante sul territorio italiano, ed è un dato in crescita. Nel 2023 era stato di 620 milioni, poi è cresciuto fino a 700 milioni ma la ricaduta che si registra nei 18 mesi successivi, per chi vede il Giro d'Italia nel mondo e poi viene qui, fa aggiungere un altro miliardo e 400 milioni. Sono numeri notevoli. Poi c'è la Grande Partenza dall'estero che genera valore. A maggio siamo partiti dall'Albania: il prossimo anno dalla Bulgaria". Dopo i dati si passa alle motivazioni degli stessi. "Queste iniziative hanno un impatto positivo, sono apprezzate dai Paesi in cui andiamo ma anche dagli italiani che conoscono un nuovo paese. Diamo una spinta all'esportazione italiana, un obiettivo per il nostro paese. Il Giro d'Italia è un ambasciatore dello sport nel mondo e portarlo in un paese straniero ti apre tutte le porte. Porti con te le aziende, è una spinta notevole per lo sviluppo delle esportazioni. E poi avere il Giro d'Italia che passa in tante città e regioni e ne fa vedere la bellezza, porta gioia. L'evento ha una ricaduta importante anche per la positività che porta con sé". Un altro slancio alla crescita della Corsa Rosa, sia a livello di spettacolo che di ritorno economico magari stavolta relativo agli sponsor, potrebbe darlo una startlist con al via, a questo punto della Bulgaria, di almeno uno dei tre fenomeni del ciclismo di oggi. Al momento il borsino vede Jonas Vingegaard più vicino al Giro d'Italia 2026 di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel: per il danese, che ha ammesso che l'ultima parola sulla questione la avrà la sua Visma-Lease a Bike, sarebbe un debutto assoluto che, in caso di vittoria, gli permetterebbe anche di chiudere la questione Tripla Corona, tra l'altro cronologicamente prima dello sloveno, il suo acerrimo rivale. Qualsiasi decisione, da parte di Vingegaard e non solo, verrà presa più avanti, magari dopo aver visionato il percorso, che non ha ancora una sua data di presentazione ma, da oggi, ha una conferma ulteriore, più ufficiosa che ufficiale, con fonte Cairo: la prossima partenza, dopo l'Albania, sarà dalla Bulgaria.

