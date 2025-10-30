Giro d'Italia 2026, l'ultima tappa sarà ancora a Roma

Roma, 30 ottobre 2025 - Una conferma ormai dal sapore di tradizione: anche il Giro d'Italia 2026 si chiuderà a Roma, come annunciato da Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda della Capitale.

L'annuncio dell'assessore Onorato

Anche per la prossima Corsa Rosa, in programma dal 9 al 31 maggio 2026, si conferma così l'epilogo ormai consueto dal 2023, smentendo così quelle voci circolate nelle ultime settimane che parlavano di un ritorno di Milano, magari addirittura con la suggestiva cronometro conclusiva. Proprio Onorato ha spinto per battere la concorrenza del capoluogo meneghino, che però non demorde e per la prova contro il tempo potrebbe vedere la sua candidatura premiata per la seconda settimana di gara. Se ne saprà di più prossimamente, quando verrà annunciato il percorso: a tal riguardo, date ancora non ce ne sono, così come altri indizi di una corsa che scatterà dalla Bulgaria, come annunciato nelle settimane scorse da Urbano Cairo, patron di Rcs Media Group.

Evenepoel nella galleria del vento

Chissà se al probabile via di Sofia ci sarà anche Remco Evenepoel che intanto, a dispetto di quelle che in teoria dovrebbero essere settimane di vacanze per i ciclisti, sta già lavorando per la prossima stagione provando ad affinare le proprie abilità nelle corse contro il tempo (come se ce ne fosse bisogno per colui che, della specialità, detiene praticamente tutti i titoli, tra quello olimpico, l'iridato e l'europeo). Nonostante l'imminente sodalizio con la Red Bull-Bora-Hansgrohe, il belga continuerà a utilizzare materiale di Specialized, il suo storico sponsor e proprio la sede di quest'ultimo, a Morgn Hill, ha visto i primi test nella galleria del vento, commentati ai microfoni di La Dernier Heure da Leo Menville, tecnico proprio della società statunitense. "Dev'essere stata la sua quinta o sesta visita qui. Non credo che nessun altro ciclista sia stato qui così spesso. Remco è uno dei nostri ambasciatori, ma il nostro rapporto va oltre il contratto. Siamo molto legati". La novità riguarda la presenza stavolta di una delegazione della Red Bull-Bora-Hansgrohe, presente in una quindicina di persone. "Lunedì e martedì ha trascorso un totale di quindici ore nella nostra galleria del vento. Evenepoel - continua Menville - è arrivato alle sette del mattino e non se n'è andato prima delle 18. La sua dedizione e attenzione ai dettagli sono davvero impressionanti. Poco prima del volo di ritorno mercoledì sera, ha pedalato sulla pista per un'altra mezz'ora per testare la sua posizione in cronometro. È meticoloso come un pilota di Formula 1".

