Giro d'Italia: Caduta a Nova Gorica, Tiberi e Ciccone fuori gioco

In Slovenia il Giro trova grande calore, ma perde gli italiani. Da una caduta in un tratto bagnato di pavè, alle porte di Nova Gorica, escono ammaccati Tiberi e Ciccone, le nostre speranze più credibili. Uno contiene i danni, l’altro è costretto ad abbandonare la corsa. Curioso Giro: in due settimane a far la differenza più delle fughe sono stati i grovigli. Tiberi è tra i primi a finire nel capitombolo di massa, scivolando a 23 dall’arrivo: picchia la coscia sinistra e si prende addosso di tutto, compreso Pedersen. Il gruppo che sta inseguendo tre fuggiaschi si frantuma: Del Toro è svelto a ripartire e resta davanti con Carapaz e l’invisibile Simon Yates, più indietro Ayuso e Roglic, più indietro ancora Tiberi. Altro che tappa tranquilla: due gocce e la classifica si sconvolge. Del Toro guadagna ancora, ma non ride: "Non mi piace vincere così", dice il pupo messicano. Noto è il modo in cui vince Kasper Asgreen: ai meno sei, il danese si sbarazza di Maestri e Marcellusi e arriva da solo, come già al Fiandre e in una tappa al Tour. Oggi si sale nella Fiume Veneto-Asiago, con il Monte Grappa a metà e poi la salita verso l’altipiano.

Ordine d’arrivo 14ª tappa Treviso-Nova Gorica: 1) Kasper Asgreen (Dan, Ef) km 195 in 4h 04’40’’ (media 47,820), 2) Groves (Aus) a 16’’, 3) Kooij (Ola) st, 4) Aular (Ven), 5) Oldani, 6) Maestri, 15) Del Toro (Mex), 16) S. Yates (Gbr), 26) Roglic (Slo) a 1’04’’, 31) Ayuso (Spa) st, 38) Tiberi a 2’, 168) Ciccone a 16’14’’.

Classifica: 1) Isaac Del Toro (Mex, Uae) in 50h 37’55’’, 2) S. Yates (Gbr) a 1’20’’, 3) Ayuso (Spa) a 1’26’’, 4) Carapaz (Ecu) a 2’07’’, 5) Roglic (Slo) a 2’23’’, 6) Gee (Can) a 2’54’’, 7) Caruso a 2’55’’, 8) Tiberi a 3’02’’, 9) Bernal (Col) a 3’38’’.