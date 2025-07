Giro d’Italia donne al via. Bergamo apre la corsa rosa. In gara quindici lombarde. E Longo Borghini per il bis

Domani, con una cronometro individuale di 14,2 chilometri, scatta da Bergamo il Giro d’Italia Donne 2025. Anche la seconda tappa sarà tutta lombarda, con la Clusone-Aprica (arrivo in salita) di 92 chilometri, mentre martedì 8 la corsa partirà da Vezza d’Oglio, nel bresciano, per concludersi a Trento dopo 122 km. Gran finale domenica 13 luglio, dopo otto frazioni, a Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) tappa da 2200 metri di dislivello nella quale verrà percorso il circuito dei Mondiali 2020 con le ascese di Mazzolano e Cima Gallisterna. In totale saranno 939,6 i chilometri e 14mila i metri di dislivello (oltre 1000 in più rispetto alla scorsa edizione). In gara 22 squadre: 15 team del World Tour, 2 Professional, 5 Continental di cui l’orobica Isolmant Premac Vittoria e la brianzola BePink Imatra Bongioanni. Tra le principali favorite, la vincitrice dell’ultima edizione Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) e l’iridata Lotte Kopecky (SD Worx Protime) che quest’anno dovranno fare i conti soprattutto con la temibile elvetica Marlen Reusser, reduce dal trionfo al Giro di Svizzera.

Nella lista delle pretendenti figurano inoltre la francese Juliette Labous, le olandesi Paulina Rooojakkers e Anna Van Der Breggen, quest’ultima vincitrice di quattro edizioni del Giro (2015, 2017, 2020, 2021), la danese Cecilie Ludwig Uttrup e la tedesca Antonia Niedermaier. Per quanto riguarda le nostre atlete, l’alter ego alla Longo Borghini è senza ombra di dubbio la valtellinese di Grosotto, classe 1999, Monica Trinca Colonel. Considerate le sue ottime qualità in salita e nelle prove contro il tempo, la lombarda del tem Liv Jayco AlUla ha l’opportunità di mettere in mostra il proprio valore sfruttando la rivalità delle due grandi favorite. Saranno 15 (compresa Trinca Colonel) le lombarde al via di questa edizione, due in più rispetto all’anno scorso. Le bergamasche Chiara Consonni, Arianna Fidanza, Elisa Valtulini, Silvia Persico, Alessia Zambelli, Sofia Arici e Valeria Curnis, le brianzole Alice Maria Arzuffi, Sara Fiorin e Emma Redaelli, le lecchesi Barbara Guarischi e Marta Pavesi, la cremonese Marta Cavalli e la comasca Greta Marturano.