Giro d'Italia Handbike, secondo posto e maglia rosa per Christian Giagnoni

Prato, 16 maggio 2025 – Un secondo posto alle spalle del vincitore Damiano Marini, che si è tuttavia rivelato sufficiente per mantenere la leadership della classifica nella categoria “MH4” in virtù del successo precedentemente colto a Reggio Calabria. E' il risultato fatto registrare da Christian Giagnoni pochi giorni fa a Noventa di Piave, dove si è corso il secondo appuntamento del Giro d'Italia Handbike 2025. La “corsa in rosa” resta insomma una vera “terra di conquista” per Christian, considerando che si era regolarmente piazzato sul gradino più alto del podio nella classifica generale consecutivamente dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l'edizione 2020, non svoltasi a causa del Covid). Aveva poi deciso di alzare l'asticella e di gareggiare maggiormente in Europa, riuscendo ad agguantare a suon di risultati anche la convocazione in Nazionale per i Mondiali.

Il Giro però è pur sempre il Giro e dopo un triennio di lontananza, il richiamo si è fatto irrinunciabile: l'ex-capitano dell'Hockey Prato è tornato a disputare la “corsa in rosa” a pieno titolo lo scorso anno per un'avventura si è conclusa con il sesto successo. E dopo un primo ed un secondo posto, Christian ha quindi già conquistato la maglia rosa. E' però tempo di guardare oltre, per mantenerla sino alla fine: la prossima tappa, la terza, si terrà a Basiglio (Milano) il prossimo 1 giugno. Poi sarà la volta delle tappe di Seregno (Monza e Brianza, il 22 giugno) Monfalcone (il 13 luglio) e Pioltello (il 14 settembre) per chiudere a Bari il 12 ottobre. La corsa verso il settimo titolo è partita a pieno titolo, per l”handbiker” di Montemurlo.

G.F.