Giro d'Italia: Modena accoglie la corsa rosa tra storia e passione

C’è un filo rosa che in questi giorni ha cucito insieme cuori, strade e passione: è il Giro d’Italia, che ha attraversato l’Emilia tingendola di emozione e memoria. In carovana, tra sorrisi, pedali e applausi, alla partenza di Modena Mauro Vegni, direttore della corsa rosa, ci ha raccontato quanto questa terra sia parte viva del racconto del Giro, che da 108 edizioni unisce l’Italia, curva dopo curva, respiro dopo respiro. "Il Giro d’Italia è ancora una volta in Emilia-Romagna - ci ha detto - tra questa regione e la corsa rosa c’è un legame profondo. Abbiamo stabilito questo legame già da parecchi anni. Come avete visto tutti gli anni c’è almeno una tappa in Emilia-Romagna ed è un segno chiaro e tangibile che questo è un profondo legame che speriamo continui ancora per molto tempo". Speranza anche del sempre tanto pubblico ad attendere il Giro e che ha riempito piazza Roma a Modena per vivere le emozioni della storica corsa ciclistica italiana.

"A Modena sono state scritte pagine importanti del Giro d’Italia – prosegue Vegni – in tempi recenti poi con il Giro siamo già venuti diverse volte a Modena con partenze e arrivi. Chiaramente se dobbiamo citare quello che è stato il passato, a Modena c’è stata la vittoria del primo Giro d’Italia di Fausto Coppi. Anche per questo, Modena in qualche modo rappresenta una tradizione ciclistica importante per il Giro d’Italia. Anche stavolta c’è stata una grande accoglienza, con tanta gente a farci sentire il calore e l’affetto per il Giro".

Modena che diventa città di tappa per la prima volta nel 1928 nei Giri di Binda, poi il 1940 di Coppi, il 49 e poi il 53 con la cronometro all’autodromo e via via fino alla partenza del 2021. Corsa rosa che in questa occasione della 108ma edizione con ancora la città modenese protagonista, si è legata anche al calcio con uno scambio di magliette importante tra la gialla del Modena e la rosa del Giro. "Sì, abbiamo celebrato questa unione di intenti fra due sport, il calcio e il ciclismo - prosegue Vegni - che sono in qualche modo gli sport più popolari che esistono in questo Paese. Abbiamo fatto questa sorta di gemellaggio con lo scambio delle due magliette e l’abbiamo fatto sia in piazza che nello stadio del Modena. Questo aveva un significato importante e emblematico, rappresenta un momento di grande orgoglio per chi ama lo sport".

Gli domandiamo dunque se l’appuntamento col Giro d’Italia e l’Emilia-Romagna verrà rinnovato il prossimo anno. "Vi dico solo che sarebbe difficile non passarci visto che per estensione, tocca dall’Adriatico quasi al Tirreno - conclude - ma non vi svelo ancora nulla".