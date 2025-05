Giro d’Italia oggi: tappa 16 a Scaroni. Carapaz fa saltare il banco, crisi Del Toro. La nuova classifica

Brenta-San Valentino (Brentonico), 27 maggio 2025 - La tappa 16 vede l'arrivo delle Alpi al Giro d'Italia 2025, e lo spettacolo non manca, così come i colpi di scena su un percorso durissimo, nella frazione forse più difficile di questa edizione. In una giornata che comincia con la pioggia e termina con il sole non mancano le cadute: ne fanno le spese Joshua Tarling e Alessio Martinelli, con quest'ultimo protagonista di uno spettacolare volo in un burrone, ma anche Primoz Roglic, che abdica e si ritira, mettendo fine a una Corsa Rosa stregata. Le Alpi presentano il loro conto anche a Juan Ayuso prima e Isaac Del Toro poi: lo spagnolo va alla deriva sulla salita di Santa Barbara, mentre il messicano paga dazio sull'ascesa finale, accesa da un Richard Carapaz straripante. La maglia rosa, nonostante la giornata horror, resta in casa UAE Team Emirates-XRG, ma le certezze sembrano svanire anche grazie ai colpi inferti dai vari Simon Yates e Derek Gee: vanno invece in difficoltà Egan Bernal e soprattutto Antonio Tiberi, in una giornata comunque ottima per l'Italia. Damiano Caruso tiene botta ma, cosa più importante, si interrompe il digiuno di frazioni: Lorenzo Fortunato e Christian Scaroni indovinano la fuga buona e mano nella mano vanno a giocarsi la tappa, con il primo a scortare il secondo verso una doppietta, che diventa poi tris quando dalle retrovie spunta la sagoma di Giulio Pellizzari, da oggi nuovo capitano della Red Bull-Bora-Hansgrohe. La tappa 17, la San Michele all'Adige (Fondazione Edmund Mach)-Bormio di 155 km, proporrà 3 GPM, con i primi due di seconda e prima categoria, per altri 3.800 metri di dislivello.

Isaac Del Toro stremato all'arrivo della tappa 16 (Ansa)

La cronaca della tappa 16 del Giro d'Italia 2025

Dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, la corsa riparte dalla Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico): 203 km con 4 GPM e 4.900 metri di dislivello, il tutto reso ancora più complicata da pioggia e freddo. Nonostante tutto, parte subito la caccia alla fuga buona, con annesse cadute: la prima vittima è Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), imitato poi da Thymen Arensman (Ineos Grenadiers). Partono poi Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), Josef Cerny (Soudal Quick-Step), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Darren Rafferty (EF Education-EasyPost), Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team), Jon Barrenetxea (Movistar Team) e Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), con quest'ultimo costretto al ritiro dopo una bruttissima scivolata in curva e seguente contatto contro un guard rail: il traguardo volante di Piovene Rocchette premia Van Aert su Cerny e Rafferty. Poco prima della salita di Carbonare (12,9 km con una pendenza media del 4,6% e massima del 10%) si forma un altro drappello di contrattaccanti, che annovera Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Lorenzo Fortunato, Fausto Masnada, Christian Scaroni (XDS Astana Team), David Gaudu (Groupama-FDJ), Simon Gugliemi (Arkéa-B&B Hotels), Sylvain Moniquet (Cofidis), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Kim Heiduk (Ineos Grenadiers), Simone Petilli (Intermarché-Wanty), Jefferson Cepeda (Movistar Team), Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL), Davide Bais, Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), Luca Covili e Alessio Martinelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). Intanto Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) si ferma a lungo per un problema alla radiolina: davanti il suo compagno di squadra Rafferty perde contatto. I due drappelli si ricongiungono poco prima dello scollinamento, che premia Fortunato, mentre in discesa cade Martinelli: per lui una brutta scivolata in una curva, con annessa caduta in un fosso, che all'inizio aveva fatto temere il peggio. Finisce sull'asfalto anche Carapaz: con lui pure Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), e in questo caso di conseguenze ce ne sono, perché arriva la notizia del ritiro di colui che al via di Durazzo era il favorito numero uno, mentre per Carlos Verona (Lidl-Trek) non ci sono problemi. Non finisce qui la giornata complicata dei big: Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) deve fare i conti con guai meccanici, mentre Egan Bernal (Ineos Grenadiers) cade ma si rialza prontamente. Si torna a salire verso Candriai (10,1 km con una pendenza media del 7,6% e massima del 13%), il cui scollinamento premia ancora Fortunato. Si sale verso Cavedine, indicata però come traguardo volante, sul quale De Bondt passa prima di Van Aert: intanto anche Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) deve fermarsi un attimo per un problema meccanico. La salita di Santa Barbara (12,7 km con una pendenza media dell'8,3% e massima del 14%) la fuga si smembra: attacca Fortunato, ripreso da Bilbao e Germani, mentre Gaudu perde subito contatto. A 7 km dallo scollinamento, che premierà il solito Fortunato, Ayuso comincia a perdere contatto dal drappello dei migliori, imitato poi da Bernal, bravo poi a rientrare, mentre cominciano a mostrare i primi scatti: si fa vedere Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), tallonato da Max Poole (Team Picnic PostNL). Stavolta per fortuna la discesa non miete vittime e così si torna a salire verso San Valentino (Brentonico) (18,2 km con una pendenza media del 6,1% e massima del 14%), le cui prime rampe vedono Voisard restare da solo al comando: Fortunato, Scaroni e Cepeda guidano l'inseguimento. Il Red Bull KM di Brentonico premia Scaroni, che prende 6" di abbuono ma soprattutto si lancia verso la caccia al successo: Cepeda ne prende 4" e Fortunato ne raccoglie 2". Intanto dal gruppo dei migliori parte Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe). La seconda rasoiata di un big è di Simon Yates (Visma-Lease a Bike): Del Toro e Carapaz vanno subito a chiudere. L'ecuadoriano ci prova in prima persona nel momento in cui anche Derek Gee (Israel-PremierTech) si era unito a un plotone invece privo di Antonio Tiberi e Damiano Caruso (Bahrain Victorious): Del Toro lo lascia andare, marcando Yates. Anche Gee guadagna sulla maglia rosa, che per la prima volta appare in leggera difficoltà: davanti intanto Scaroni e Fortunato continuano a guadagnare su Cepeda. Lo stesso fa Carapaz, che mette nel mirino Pellizzari: a 3,8 km dal traguardo va in difficoltà Del Toro, staccato da Yates e Storer e raggiunto pure da Bernal. Davanti intanto Fortunato e Scaroni arrivano mano nella mano: per una questione di centimetri prevale il bresciano, ma entrambi mettono fine al digiuno dell'Italia, con il tris all'arrivo firmato da Pellizzari nel giorno in cui Tiberi invece paga tanto in ottica classifica generale. Poi arrivano via via gli altri big: prima Caparaz, poi Gee, Storer, Yates e infine Del Toro, che mantiene la maglia rosa ma senza più le certezze dei giorni d'oro.

Ordine d'arrivo tappa 16 Giro d'Italia 2025

1) Christian Scaroni (XAT) in 5h35'05" 2) Lorenzo Fortunato (XAT) st 3) Giulio Pellizzari (RBH) +55" 4) Richard Carapaz (EFE) +1'10" 5) Derek Gee (IPT) +1'23" 6) Jefferson Cepeda (MOV) +1'43" 7) Michael Storer (TUD) +1'52" 8) Simon Yates (TVL) 1'52" 9) Gijs Leemreize (TPP) +2'19" 10) Yannis Voisard (TUD) +2'31"

Classifica generale Giro d'Italia 2025

1) Isaac Del Toro (UAD) in 61h31'56" 2) Simon Yates (TVL) +26" 3) Richard Carapaz (EFE) +31" 4) Derek Gee (IPT) +1'31" 5) Damiano Caruso (TBV) +2'40" 6) Egan Bernal (IGD) +3'23" 7) Michael Storer (TUD) +3'31" 8) Antonio Tiberi (TBV) +4'07" 9) Giulio Pellizzari (RBH) +4'36" 10) Adam Yates (UAD) +5'08"