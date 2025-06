Giro d'Italia: Trionfo di Olav Kooij a Roma, Simon Yates vince la classifica generale

Il Giro che presto potrebbe tornare a Milano manda da Roma l’ultima cartolina. La firma Olav Kooij, già vincitore a Viadana, completando il trionfo della Visma, in inedita maglia nera per celebrare la vittoria finale di Simon Yates: lanciato da Affini e dal solito Van Aert, l’olandese brucia Groves e Moschetti al Circo Massimo. Prima del via, il gruppo è transitato in Vaticano per il saluto di Papa Leone. "Siete modelli per i giovani di tutto il mondo, spero che come avete imparato a curare il corpo siate attenti anche allo spirito", le parole del Pontefice, che dopo aver salutato i vincitori delle quattro maglie (Yates, Pedersen, Fortunato e Del Toro) si è intrattenuto con l’ex vincitore Nairo Quintana.

Ordine d’arrivo 21ª tappa Roma-Roma: 1) Olav Kooij (Ola, Visma) km 123 in 3h 12’19’’ (media 44,6), 2) Groves (Aus) st, 3) Moschetti, 4) Pedersen (Dan), 5) Lamperti (Usa), 7) Baroncini, 9) Zanoncello, 10) Lonardi.

Classifica finale 108esimo Giro d’Italia: 1) Simon Yates (Gbr, Visma) in 82h 31’01’’, 2) Del Toro (Mex) a 3’56’’, 3) Carapaz (Ecu) a 4’43’’, 4) Gee (Can) a 6’23’’, 5) Caruso a 7’32’’, 6) Pellizzari a 9’28’’, 7) Bernal (Col) a 12’42’’, 8) Rubio (Col) a 13’05’’, 9) McNulty (Usa) a 13’36’’, 10) Storer (Aus) a 14’28’’.