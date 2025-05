Giro d'Italia: Trionfo italiano con Scaroni e Fortunato, Pellizzari protagonista

Una tappona-ona-ona spazza via tutto: primati negativi, pronostici della vigilia, persino le prime sicurezze. E’ il giorno in cui rialza la testa l’Italia, a tiro di digiuno record: ci prendiamo l’intero podio, con Christian Scaroni e Fortunato che arrivano abbracciati dopo una lunga fuga ("Avevamo un patto, Lorenzo si è dimostrato uomo con la maiuscola", dice il vincitore) e con Giulio Pellizzari che, liberato da compiti di servitù, comincia a costruirsi un Giro da protagonista. Ne ha le qualità, ora anche lo spazio: alla prima occasione lo fa con classe e personalità, spiegando di esser soprattutto lui a 21 anni il futuro azzurro, se non già il presente, nelle corse a tappe.

Ritrovare Pellizzari, già scoperto un anno fa in era Pogacar, è il merito di una giornata che cancella anche i favoriti designati, a cominciar da Roglic: un’altra caduta, l’ennesima dall’Albania e in carriera, convince lo sloveno a far le valigie e la squadra a dar via libera al talentuoso bimbo marchigiano. Con Roglic esce di scena il suo annunciato rivale, l’emergente Ayuso: appena la corsa si accende sul Santa Barbara, 45 all’arrivo, lo spagnolo perde le ruote e imbarca un ritardo che toccherà il quarto d’ora. Fine del dualismo con Del Toro, che adesso dovrà aiutare: ammesso che il verbo sia nelle sue corde.

Già, Del Toro: salendo verso San Valentino, il Giro toglie al messicano qualche certezza. Lo attaccano in tanti, oltre a Pellizzari: prima Carapaz, come ci si aspettava, poi quattro volte Simon Yates, uscendo per la prima volta dalla sua perfetta tana, a seguire gli altri, trasformando gli ultimi 5 chilometri del pupo rosa in pura resistenza. All’appello manca solo Tiberi, costretto alla difesa per i postumi della caduta: pur appeso a un filo, è ancora lì.

A un filo è appeso il destino dei ciclisti: chiedere ad Alessio Martinelli, tra i fuggitivi della prima ora, che scivola sulla discesa bagnata e ruzzola nella scarpata, evitando il guardrail chinando la testa. Recuperato con le funi, all’ospedale scopre di non aver traumi: l’Italia può festeggiare anche lui.

Ordine d’arrivo 16ª tappa Piazzola del Brenta-San Valentino (Brentonico): 1) Christian Scaroni (Astana) km 203 in 5h 35’05’’ (media 36,349), 2) Fortunato st, 3) Pellizzari a 55’’, 4) Carapaz (Ecu) a 1’10’’, 5) Gee (Can) a 1’23’’, 8) S. Yates (Gbr) a 1’52’’, 11) Bernal (Col) a 2’31’’, 12) Caruso st, 13) Del Toro (Mex) a 2’46’’, 15) Tiberi a 3’51’’, 35) Ayuso (Spa) a 14’47’’.

Classifica: 1) Isaac Del Toro (Mex, Uae) in 61h 31’56’’, 2) S. Yates (Gbr) a 26’’, 3) Carapaz (Ecu) a 31’’, 4) Gee (Can) a 1’31’’’’, 5) Caruso a 2’40’’, 6) Bernal (Col) a 3’23’’, 7) Storer (Aus) a 3’31’’, 8) Tiberi a 4’07’’, 9) Pellizzari a 4’36’’.

Oggi altra razione di montagne, con Tonale e Mortirolo.