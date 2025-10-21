Giro d'Italia, Vingegaard: "Vorrei provarci il prossimo anno"

Roma, 21 ottobre 2025 - Il Giro d'Italia 2026 deve ancora vedere la luce, con la sola partenza dalla Bulgaria confermata nei giorni scorsi da Urbano Cairo, patron di Rcs Media Group, ma il fermento intorno alla sua startlist, con larghissimo anticipo, comincia a prendere piede. Nelle scorse ore la UAE Team Emirates-XRG, tramite il direttore sportivo Joxean Matxin Fernandez, ha ammesso che un pensierino Tadej Pogacar lo sta facendo al ritorno alla corsa vinta nel 2024: sarà una coincidenza oppure no, ma prontamente anche l'eterno rivale Jonas Vingegaard rilancia la sua candidatura per quello che, nel suo caso, sarebbe un autentico debutto ma con vista già sulla Tripla Corona.

Le dichiarazioni di Vingegaard

La recentissima vittoria della Vuelta 2025 ha infatti offerto al danese la chance di completare il tris nei Grandi Giri cronologicamente anche prima di Pogacar, al quale nella collezione manca proprio la corsa spagnola. A maggio, dunque, Vingegaard potrebbe togliersi la soddisfazione di anticipare nei tempi l'avversario di mille battaglie finora confinate al 'solo' Tour de France, con lo sloveno ad aver vinto gli ultimi due: entrambi mirano a entrare nel novero molto ristretto dei corridori che hanno vinto tutti e tre i Grandi Giri e che comprende i soli Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome. "Vincere i tre Grandi Giri è un sogno per ogni corridore": parole e musica offerte a L'Èquipe da Vingegaard, che sogna così di aggiungersi alla top 7 appena citata. La strada verso il suddetto sogno è però lunga e tortuosa e non solo perché maggio è lontano. Prima, come ribadito dal classe '96, la sua Visma-Lease a Bike dovrà stilare un programma di squadra che, proprio come succede a Pogacar, ruoterà principalmente intorno all'inamovibile Tour de France. Ma Vingegaard sul tema Giro d'Italia 2026 sembra determinato. "Vorrei provarci il prossimo anno", pur ammettendo in seguito ulteriori riflessioni che coinvolgono anche la Vuelta 2026, nella quale dovrebbe difendere il titolo vinto a settembre, e i Mondiali a Montréal dopo aver dato forfait a Kigali, dove manco a dirlo ha trionfato Pogacar. Nella stagione che condurrà al suo 30esimo compleanno, Vingegaard ha voglia di abbinare il suo nome a territori finora inesplorati, con il sogno di entrare nella storia prima del rivale. I tempi però non sono ancora maturi. "Ne cominceremo a parlare in novembre con la squadra e il mio programma sarà definito a inizio dicembre". Dunque, ancora un po' di attesa per sapere se Vingegaard sarà al Giro d'Italia 2026 per provare a chiudere presto la questione Tripla Corona e, nel caso, se Pogacar lo raggiungerà per impedire invece al rivale di completare il tris in anticipo. Una rivalità che potrebbe far felici gli appassionati italiani e, ovviamente, molto meno gli altri corridori che hanno fatto un pensierino sulla prossima Corsa Rosa.

Champions League, PSV-Napoli: probabili formazioni e dove vederla