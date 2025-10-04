Giro dell'Emilia 2025, vince Del Toro

Bologna, 4 ottobre 2025 - Il vincitore della scorsa edizione, Tadej Pogacar, quest'anno non c'è al via di Mirandola perché domani sarà di scena alla prova élite maschile degli Europei con l'obiettivo di arricchire ulteriormente il proprio palmares e così il Giro dell'Emilia 2025, 199,2 km appunto da Mirandola a San Luca, appare più equilibrato senza il cannibale del ciclismo di oggi. A vincere, sempre per la UAE Team Emirates-XRG (che sale a quota 88 vittorie in stagione), è colui che viene considerato quasi un erede dello sloveno: Isaac Del Toro si conferma una macchina da guerra quando si corre in Italia e va a vincere, al debutto in questa corsa, davanti a Tom Pidcock, che aveva provato ad anticipare tutti sull'ultima scalata a San Luca dopo aver già sognato in grande l'anno scorso. L'ultima tornata si era aperta con Del Toro apparentemente in difficoltà, ma le capacità del messicano, che si aggiudica così l'iconica mortadella offerta come premio, di recuperare e risalire del suo passo sono ormai note e così arriva un sigillo importante a meno di una settimana dalle fatiche iridate di Kigali, gara in cui era andato fuorigiri dopo aver provato a seguire Pogacar: ecco, tra i due c'è ancora una forbice piuttosto ampia, con lo sloveno che probabilmente oggi avrebbe attaccato molto prima di ridurre la contesa a un testa a testa finale, ma nei prossimi anni il duello intestino alla UAE Team Emirates-XRG non è da escludere sia nelle corse di un giorno che nei Grandi Giri. Per quanto riguarda l'Italia, succede poco o nulla, con nessun azzurro nella top 10 e, in generale, in gioco per l'edizione numero 108 della corsa emiliana: d'altronde, la giornata si era aperta con il forfait a sorpresa di Giulio Ciccone, il più accreditato a recitare un ruolo da protagonista, copione che nessuno tra Antonio Tiberi e Giulio Pellizzari riesce a recitare. Tutto invece fila liscio per quanto riguarda la sicurezza, con la Israel-Premier Tech che negli ultimi giorni, preceduti da polemiche di vario genere, a vedere revocato il proprio invito: la stessa formazione Professional ha rinunciato di propria spontanea volontà al Trittico Lombardo. La precedente edizione femminile, la numero 12 in totale, aveva visto il successo di Kim (Le Court) Pienaar, alla vittoria numero 6 in quella che è la sua miglior stagione in carriera: la mauriziana ha beffato tutte sull'ultimo passaggio a San Luca, con Niamh Fisher-Black ad arrivare seconda (un bis dopo la medesima piazza raccolta una settimana fa ai Mondiali) e Yara Kastelijn a chiudere il podio.

La cronaca del Giro dell'Emilia 2025

Il gruppo parte a sorpresa senza Giulio Ciccone (Lidl-Trek), mentre ci sono Jacob Bush, Gijs Leemreize, Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL), Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH) e Pablo Garcia (Team Polti VisitMalta), che compongono la fuga, inseguiti da Carlos Samudio (Team Solution Tech–Vini Fantini), che poi si rialza. La corsa affronta via via le salite di San Lorenzo in Collina (5,6 km con una pendenza media dell 3,5%), di Mongardino (2,1 km con una pendenza media del 6,9%) e di Monzuno (9 km con una pendenza media del 5,2%). I primi battistrada a cedere sono Fernandez e Garcia, ma a ridosso della salita di Monte Calvo (4,2 km con una pendenza media del 5,5%) l'intera fuga viene messa nel mirino del gruppo. Lo scenario cambia sulla prima scalata a San Luca (2,1 km con una pendenza media del 9,4%): davanti si porta Mikkel Frolich Honoré (EF Education-EasyPost), ma il primo attacco tra i big è sferrato da Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG). Si screma il gruppo dei migliori, dal quale escono Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) e Lenny Martinez (Bahrain Victorious): a loro si accodano Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) e Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), che a sorpresa prova l'allungo a ridosso della linea del traguardo. Dalle retrovie rientra Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), che prova ad attaccare ben prima dell'inizio della salita, cercando di sorprendere chi oggi va più forte di lui in pendenza. Nessuno riesce a fare il vuoto e, anzi, da dietro rientrano altri corridori, come Ben Tulett (Visma-Lease a Bike) e Rudy Molard (Groupama-FDJ). Poco prima della Curva delle Orfanelle, nell'ultimo giro, attacca Pidcock in un momento in cui Del Toro non è presente con i migliori e dopo che ancora una volta Uijtdebroeks aveva cercato l'attacco. Il britannico guadagna qualche metro ma sulle pendenze più dure, sulle quali comincia a zigzagare, si rivede Del Toro, bravissimo come sempre a salire del suo passo. I due si riuniscono e chiaramente si giocheranno la vittoria: scatta Del Toro, che va vincere davanti a Pidcock, ancora una volta a bocca asciutta a San Luca, con Martinez a chiudere il podio.

Ordine d'arrivo Giro dell'Emilia 2025

1) Isaac Del Toro (UAD) in 4h46'10" 2) Tom Pidcock (Q36) +1" 3) Lenny Martinez (TBV) +5" 4) Egan Bernal (IGD) +5" 5) Primoz Roglic (RBH) +5" 6) Ben Tulett (TVL) +5" 7) Michael Storer (TUD) +5" 8) Cian Uijtdebroeks (TVL) +5" 9) Adam Yates (UAD) +21" 10) Albert Withen Philipsen (LTK) +24"