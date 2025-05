Giro d'Italia 2025, la gioia di Ulissi: "Coronato il sogno che avevo fin da bambino"

Castelraimondo, 17 maggio 2025 - Fin dal suo approdo nel professionismo, datato 2011, Diego Ulissi ha sempre vinto almeno una corsa all'anno: nel 2025, per ora, il conto è ancora fermo a zero, ma in occasione della tappa 8 del Giro d'Italia 2025 per il toscano è arrivata la conquista della maglia rosa, una soddisfazione che vale un'intera carriera.

Le dichiarazioni di Ulissi

In realtà, la giornata d'oro dell'XDS Astana Team non si esaurisce 'solo' in questo: Lorenzo Fortunato va in fuga, rafforza la sua maglia azzurra e, pur non riuscendo a rimontare sul vincitore Luke Plapp, sale al secondo posto in classifica generale, addirittura davanti a un Primoz Roglic ben contento (per ora) di ri-svestire il simbolo del primato. Probabilmente tutto potrebbe cambiare già domani sugli sterrati senesi, che potrebbero presentare il conto a chi oggi ha faticato tanto proprio come il duo Ulissi-Fortunato: per ora però il decano del ciclismo italiano si gode un risultato che, tra l'altro, riporta a casa la maglia rosa a distanza di 4 anni dall'ultima volta, a firma di Alessandro De Marchi, un altro veterano che ha fatto degli attacchi e della generosità il suo marchio di fabbrica. "Questo è il sogno di qualsiasi bambino italiano che si affaccia al ciclismo e prova a diventare un professionista. Appena prima di vestirla pensavo ai pomeriggi passati con i miei nonni quando ero ragazzino a vedere il Giro d'Italia. Avevo già realizzato il sogno di vincere delle tappe ed ero andato vicinissimo a vestire la maglia rosa. Vivo questo sogno a fine carriera: è una grandissima soddisfazione". Queste le parole di Ulissi, a un certo punto anche ostacolato dall'azione della sua ex squadra, l'UAE Team Emirates-XRG, che tirava per lasciare a Roglic l'onere della maglia rosa: alla fine, nonostante tutto, tra lo stupore del diretto interessato è arrivato un risultato che sa tanto di premio alla carriera. "Sono stati bravi a gestirmi i direttori sportivi. Sapevo quanto avevo di vantaggio, ma abbiamo solo pensato a vincere la tappa. Plapp è stato superiore ed è stato bravissimo. Poi nel finale ci siamo concentrati a guadagnare più secondi e sono riuscito a indossare la maglia rosa: stanotte penso di dormire così, anche perché non so se domani riuscirò a tenerla. Intanto - conclude Ulissi - sarà un'emozione arrivare nella mia Toscana in rosa".

Le dichiarazioni di Fortunato

L'altra maglia di casa XDS Astana Team, quella azzurra, la detiene Fortunato, che a Sassotetto ha rinforzato la sua leadership. "Ieri ho avuto una giornata negativa, però oggi sono entrato in fuga ed ho provato a vincere la tappa. Poi quando ho trovato Ulissi gli ho parlato: l'idea era quella che io avrei vinto i GPM e lui la tappa". Non è andata proprio così, ma il classe '89, proprio come Roglic, è comunque riuscito a vestirsi di rosa: tra lo stupore di Fortunato. "Ci siamo aiutati ed alla fine non mi aspettavo che indossasse la maglia rosa. Sono felicissimo per lui: corro con Diego da quest'anno ma in ogni gara si è sempre sacrificato per me e mi ha aiutato. E' un uomo squadra e infatti questo risultato è per tutti noi: non sarà facile difenderla, ma ci proveremo".

Leggi anche - Tennis, Paolini batte Gauff e vince a Roma