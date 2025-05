Roglic cade e si ritira nella tappa 16 del Giro d’Italia 2025

Piazzola sul Brenta, 27 maggio 2025 – Da grande possibile protagonista a grande sfortunato. Il Giro d’Italia 2025 di Primoz Roglic si è chiuso malinconicamente nelle prime fasi della sedicesima tappa che prevede l'arrivo sul San Valentino. La corsa rosa perde dunque uno dei corridori più attesi. Il capitano della Bora, che era già in precarie condizioni fisiche dopo le cadute a Siena e nella ricognizione della cronometro di Lucca, è finito a terra per la terza volta sotto la pioggia incessante durante la tappa 16, iniziata da Piazzola sul Brenta e che terminerà sulla salita di San Valentino a Brentonico, dove i big si daranno battaglia. Con lui c’era anche Richard Carapaz, che è ripartito. Roglic, invece, ha deciso di ritirarsi salendo in ammiraglia per porre fine a un Giro sfortunato. Da ex vincitore, Roglic si era affacciato alla corsa rosa da favorito assieme a Juan Ayuso, ma la sfortuna si è messa di mezzo e con la terza caduta in sedici tappe è arrivata la parola fine. Primoz, che durante il giorno di riposo di ieri ha ricevuto l’ok del medico per partire questa mattina, aveva di fatto già abbandonato le possibilità di vittoria, era decimo in classifica a quasi quattro minuti dal leader, ma era salito comunque in sella per la sedicesima tappa e con tutta l’intenzione di arrivare fino a Roma domenica. Tuttavia, l’ennesima caduta lo ha messo fuori gioco, consigliando un ritiro anticipato. Ora, le chance della Bora di essere protagonista in un Giro 2025 fin qui in ombra passano sulle spalle dell’azzurro Giulio Pellizzari, il primo gregario di Roglic, che in classifica ha oltre sei minuti di ritardo. L'azzurro potrebbe tentare di rientrare in top ten nell'ultima settimana e andare a caccia di qualche vittoria di tappa.