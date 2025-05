Giro d'Italia 2025 tappa 1: percorso, favoriti e orari tv

Durazzo, 8 maggio 2025 – Parte la caccia al Giro d’Italia 2025. La grande partenza dall’Albania prevede tre tappe all’estero e la prima, da Durazzo a Tirana in programma venerdì 9 maggio, può essere già spettacolare dato il finale molto mosso. Nulla di sconvolgente per la classifica, ma i big dovranno farsi trovare pronti. Quello 2025 sarà probabilmente il Giro del duello tra Roglic e Ayuso, i super favoriti, con Carapaz, Bernal, Tiberi, Landa, Gaudu, Yates, Ciccone e Pidcock tra i possibili protagonisti, e quasi certamente lo spettacolo vero si vedrà nella terza settimana. Insomma, senza il dominatore Tadej Pogacar il pronostico è senza dubbio aperto. E già dalla prima tappa è difficile individuare un favorito, con tre salite nella seconda parte di percorso utili a tagliare fuori i velocisti. Sembra una frazione per corridori da corse di un giorno, ma i big dovranno prestare attenzione a non perdere terreno.

Il percorso

Prima tappa di 160 chilometri da Durazzo a Tirana con 1800 metri di dislivello totale. Il percorso, dopo 67 chilometri pianeggianti e due traguardi volanti, si inerpica nel finale con tre salite da non sottovalutare. Prima scatta il Gracen che misura 13 chilometri con pendenze medie del 5% e massime dell’11%. Può essere il primo trampolino di lancio per una fuga. Successivamente, discesa di circa 10 chilometri e poi un falsopiano di circa 30 prima di arrivare alla doppia scalata finale dentro al circuito attorno a Tirana. Si sale sul Surrel che misura 6.9 chilometri al 4.6% di media e massime del 13% e sarà da scalare due volte (la seconda con vetta a 12 dal traguardo). Finale in picchiata verso Tirana.

Favoriti

Non appare un disegno per velocisti con il circuito finale con due salite. Può essere un percorso simil corsa di un giorno e allora proviamo ad azzardare come favorito Wout Van Aert, ma con massima attenzione a Mads Pedersen e Thomas Pidcock. Tra i corridori da classiche citiamo anche Mozzato e Formolo e tra gli outsider Hermans, Vendrame e Steinhauser. Un occhio di riguardo a Giulio Ciccone, il più veloce su Strava sulla salita di giornata, e anche a Davide Bais e Mirco Maestri.

Orari e dove vederla in tv

La prima tappa del Giro d’Italia 2025 parte alle 13.10 di venerdì 9 maggio da Durazzo, con questi principali passaggi: traguardo volante di Paper attorno alle 14.40, traguardo volante di Elbasan verso le 15, Gpm del Gracen tra le 15.23 e le 15.29, primo passaggio sul Surrel tra le 16.20 e le 16.39, secondo passaggio tra le 16.50 e le 17.11, arrivo previsto a Tirana tra le 17.03 e le 17.25. In tv, diretta dalle 12.25 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con Giro Mattina e Prima Diretta, poi passaggio su Rai Due dalle 14 per il finale di tappa. In streaming su Raiplay. Live a pagamento dalle 13 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Giro d'Italia 2025, la startlist definitiva