Giro d’Italia 2025 tappa 14: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Vicenza, 23 maggio 2025 – Un’altra stoccata di Mads Pedersen al Giro d’Italia 2025. Lo sprinter danese ha trionfato nell’arrivo a Vicenza, con strappo finale in salita, davanti a Wout Van Aert e Isaac Del Toro, dimostrando ancora una volta la sua eccellente gamba. La classifica generale non ha avuto stravolgimenti, con Del Toro in testa con 38” sul compagno Ayuso, 1’18” sull’azzurro Tiberi, 1’20” sul britannico Yates, 1’35” su Roglic e 2’07” su Carapaz. Nella tappa di sabato, la quattordicesima, non ci saranno battaglie tra i big in lotta per la maglia rosa: l’arrivo a Gorizia dovrebbe premiare i velocisti. Discorso diverso domenica con la tappa di Asiago e il Monte Grappa, anche se le salite saranno abbastanza lontane dal traguardo.

Percorso

Tappa lunga, di 195 chilometri, da Treviso a Gorizia/Nova Gorica, sostanzialmente pianeggiante a eccezione di qualche strappo nel finale. Si attraversa la bassa pianura veneta per entrare dopo Cordovado e il Tagliamento in quella Friulana. Al km 140 si entra una prima volta in Slovenia con alcune brevi salite nel Collio (Brda) per raggiungere Gorizia e l’ingresso nel circuito finale di circa 14 km da percorre una volta dopo il passaggio sulla linea di arrivo (a Nova Gorica in Slovenia). La tappa percorre strade prevalentemente rettilinee con carreggiata di larghezza variabile, intervallate dai centri abitati dove sono presenti i consueti ostacoli al traffico. Da segnalare il quarta categoria del San Martino a 38 dall’arrivo, poi altri due strappi con la salita di Saver all’interno del circuito finale.

Favoriti

Appare una tappa per velocisti nonostante i tre strappi nel finale. Le squadre dovrebbero riuscire a tenere chiusa la corsa e riprendere eventuali fughe. Mads Pedersen, con la vittoria a Vicenza, ha dimostrato di essere in forma, mentre i suoi rivali saranno Olav Kooji, Casper Van Uden, Orluis Aular, Sam Bennett, Kaden Groves e Corbin Strong.

Orari tv

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2025 si disputa sabato 24 maggio con partenza da Treviso alle 12.46 e questi passaggi principali: Gpm di San Martino tra le 16.14 16.35, primo passaggio sul Saver tra le 16.38 16.57, secondo passaggio tra le 16.54 17.17, arrivo previsto a Gorizia tra le 17.08 17.27. Diretta in chiaro dalle 12.15 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, e passaggio su Rai Due dalle 14. Telecronaca di Pancani, Garzelli e Genovesi. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Giro 2025, Pedersen cala il poker: sua la vittoria a Vicenza