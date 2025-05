Chi ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia e la classifica aggiornata

Lecce, 13 maggio 2025 – La quarta tappa del Giro d'Italia 2025 si chiude con una volata che parla olandese: a Lecce vince Casper Van Uden davanti a Olav Kooij e Maikel Zijlaard, seguito da un Mads Pedersen che mantiene la maglia rosa nonostante il coinvolgimento in due cadute. La giornata è complicata per tutta la Lidl-Trek, come sperimenta anche Giulio Ciccone, a sua volta prima finito sull'asfalto e poi appiedato da un guaio meccanico prima di completare l'inseguimento. Tra i big della classifica generale sorride invece Primoz Roglic, che mette in tasca 2" di abbuono grazie allo sprint nel traguardo volante, con Isaac Del Toro a strappare invece 4" di abbuono. La tappa 5 porterà la carovana da Ceglie Messapica a Matera dopo 151 km mossi nonostante il GPM in programma sia solo uno e, per giunta, di quarta categoria.

La cronaca della tappa 4 del Giro d'Italia 2025

Dopo il giorno di trasferimento dall'Albania, il Giro d'Italia 2025 riparte da Alberobello (Pietramadre) per poi arrivare a Lecce dopo 189 km. Il fuggitivo di giornata è uno solo ed è Francisco Munoz (Team Polti VisitMalta), che ovviamente passa per primo all'unico GPM di giornata, quello di Putignano (900 metri con una pendenza media del 6% e massima del 9%): lo sprint del gruppo premia Sylvain Moniquet (Cofidis) ai danni di Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team). Alle spalle di Munoz, nel plotone si accende la bagarre per il traguardo volante di Polignano a Mare: a sorpresa la spunta Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck) su Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). Quest'ultimo viene coinvolto in una caduta che vede finire a terra anche Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Romain Bardet (Team Picnic PostNL), Sergio Samitier (Movistar Team) e Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team). A Ostuni è invece piazzato il KM Red Bull, dove a sorpresa sprintano i big della classifica generale: Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) precede Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), con il primo (in realtà secondo al passaggio) che intasca 4" di abbuono e il secondo che ne becca 2". A 56 km dal traguardo termina l'azione di Munoz: la successiva volata del traguardo volante di San Pancrazio Salentino vede Kooji battere Pedersen. Quest'ultimo, insieme proprio a Munoz, rimane coinvolto in una caduta in una rotonda, mentre Ciccone deve vedersela con un problema meccanico: anche Soren Kragh Andersen (Lidl-Trek) finisce sull'asfalto. La situazione rientra prima della volata finale che premia Casper Van Uden (Team Picnic PostNL), bravo di potenza a battere i favoritissimi di giornata e a sfruttare un buco che si era aperto prima e che era stato chiuso da Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike).

Ordine d'arrivo tappa 4 Giro d'Italia 2025

1) Casper Van Uden (TPP) in 4h02'21" 2) Olav Kooij (TVL) st 3) Maikel Zijlaard (TUD) st 4) Mads Pedersen (LTK) st 5) Max Kanter (XAT) st 6) Kaden Groves (ADC) st 7) Sam Bennett (DAT) st 8) Paul Magnier (SOQ) st 9) Ben Turner (IGD) st 10) Matteo Moschetti (Q36) st

Classifica generale Giro d'Italia 2025

1) Mads Pedersen (LTK) in 11h44'31" 2) Primoz Roglic (RBH) +7" 3) Mathias Vacek (LTK) +14" 4) Brandon McNulty (UAD) +21" 5) Isaac Del Toro (UAD) +22" 6) Juan Ayuso (UAD) +25" 7) Max Poole (TPP) +33" 8) Antonio Tiberi (TBV) +34" 9) Michael Storer (TUD) +36" 10) Giulio Pellizzari (RBH) +40"