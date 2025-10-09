Giro di Lombardia 2025, Israel-Premier Tech rinuncia all'iscrizione dopo le contestazioni dei ProPal

Roma, 9 ottobre 2025 - Dalla Vuelta 2025 in poi è cambiato tutto, ma ancora di più cambierà dall'anno prossimo: la Israel-Premier Tech, la squadra ciclistica più chiacchierata delle ultime settimane, sarà stravolta da una rivoluzione capillare che toccherà organico (già certi gli addii di Chris Froome e Matthew Riccitello, la stella del passato e quella del futuro), nome, sponsor e piani altissimi di una formazione contestatissima in Spagna (e non solo) dai manifestanti pro-Palestina che farà di tutto per svincolarsi da Israel, salutando anche patron Sylvain Adams. In principio c'era stata la revoca dell'invito al Giro dell'Emilia 2025 e poi era toccato alla rinuncia spontanea in blocco al Trittico Lombardo 2025, a sua volta preludio della decisione odierna: la squadra israeliana non sarà al via del Giro di Lombardia 2025, in programma sabato 11 ottobre.

La rinuncia della Israel-Premier Tech e le motivazioni

In questo modo, gli organizzatori dell'ultima Classica Monumento della stagione tirano un grande sospiro di sollievo, perché nel loro potere non c'era la possibilità di escludere la formazione di categoria Professional come appunto quella israeliana, che decide di sua spontanea volontà di risolvere il problema. La Israel-Premier Tech non si è infatti iscritta alla gara di sabato per ragioni a quanto pare legate alla pubblica sicurezza. Per ora mancano ancora i comunicati ufficiali, ma la rinuncia è cosa fatta per la durissima Classica delle Foglie Morte, che si snoderà lungo un tracciato di 241 km da Como a Bergamo.

Le dichiarazioni di Pogacar

Il favoritissimo della vigilia, manco a dirlo, sarà Tadej Pogacar, il vincitore delle ultime 4 edizioni: nel mirino un pokerissimo consecutivo mai riuscito ad alcun corridore, neanche a Fausto Coppi, che la cinquina al Giro di Lombardia l'aveva sì trovata, ma non di fila (a referto i successi dal 1946 al 1949 più quello del 1954). Con lo sloveno, all'ultima apparizione dell'ennesima stagione trionfale, sabato a Como ci saranno Isaac Del Toro (forse qualcosa in più di un semplice luogotenente), Adam Yates, Jay Vine, Pavel Sivakov, Domen Novak e Rafal Majka: una squadra di tutto rispetto che il neo campione iridato e continentale ha commentato a margine della presentazione. "Ovviamente, il Giro di Lombardia è l'ultima monumento dell'anno e l'ultima gara della mia stagione. E' stato uno dei miei grandi obiettivi in questo ultimo blocco di gare. La forma c'è, le gambe sono buone, la squadra è forte, quindi non vedo l'ora che inizi la gara. Questa stagione è stata davvero straordinaria per la squadra. Mi sento fortunato a far parte di questo gruppo speciale e - conclude Pogacar - spero che potremo continuare così questo fine settimana e in futuro".

