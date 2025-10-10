Giro Lombardia 2025: orari tv, percorso e altimetria. Chi sono favoriti e possibili outsider

Bologna, 10 ottobre 2025 – La classica delle foglie morte. L’autunno in Italia significa calcio, basket, pallavolo, ma anche ciclismo con il Giro di Lombardia, classica di fine stagione a chiudere il calendario delle Monumento. Archiviati mondiali ed europei, doppietta di Tadej Pogacar, la stagione ciclistica si avvia alla conclusione con l’ultima grande corsa dell’anno. Protagoniste sabato 11 ottobre le strade italiane e lombarde con la partenza dell’edizione 2025 da Como e arrivo a Bergamo dopo 241 chilometri. C’è grande attesa per la sfida tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, ormai i duellanti principali nelle corse di un giorno e recenti sfidanti sia al mondiale che all'europeo. Lo sloveno, inoltre, potrebbe essere il primo corridore della storia a vincere cinque edizioni del Lombardia in fila (nemmeno Fausto Coppi ci riuscì). Dall’altra parte c’è il belga, che il Lombardia non lo ha mai vinto (nono e secondo) e in generale tra le classiche monumento ha portato a casa solo la Liegi per due volte. Poche chance per gli azzurri, ma qualcosa di interessante potrebbe vedersi tra Pellizzari e l’ottimo Scaroni, reduce da un quarto posto di livello agli europei.

Il percorso

241 chilometri da Como a Bergamo per l’edizione 2025 del Giro di Lombardia che, come sempre, si accenderà nel finale. Dopo la partenza, infatti, si presenta la salita della Madona del Ghisallo a 200 chilometri dal traguardo, troppo presto per fare la corsa. Segue fase centrale di pianura fino alla Roncola che si staglia al chilometro 103 di corsa, ancora troppo presto. Qui il percorso diventa nervoso e presenta in sequenza il Berbenno e poi il Passo della Crocetta di 11 chilometri al 6.2% e massime dell’11%, ma in vetta non si rifiata e poco dopo arriva il muro di Zambla Alta con massime del 10%. Al chilometro 177, si rifiata in discesa fino a Gazzaniga dove inizia il Passo di Ganda che misura 9.2 chilometri al 7.3% e massime del 15% con scollinamento a 32 dal traguardo. Questo potrebbe essere il momento decisivo per chi vorrà vincere la corsa in solitaria. Finale in discesa per arrivare nell’abitato di Bergamo, poi si risale da Porta Garibaldi e poi dal Largo Colle Aperto con pendenze in doppia cifra, a seguire breve discesa e ai 1800 metri dal traguardo si presenta la Porta Sant’Agostino che anticipa la retta finale di 800 metri.

Favoriti

Tanti corridori da tenere d’occhio, soprattutto due. Tadej Pogacar cerca la quinta affermazione consecutiva e al suo fianco avrà anche Isaac Del Toro, mentre Remco Evenepoel cercherà il primo Lombardia della sua carriera in quella che sarà l’ultima corsa importante con la maglia Soudal Quick Step prima di passare alla Red Bull Bora. Ancora sfida tra il campione olimpico e il campione mondiale. Tra i possibili protagonisti anche Thomas Pidcock, Oscan Onley, Ben Healy, Jay Vine e Mattias Skjelmose. Tanti anche gli outsider e citiamo Gregoire, Carapaz, Arensman, Bernal, Roglic, Hindley e O’Connor. Per quanto riguarda gli italiani, occhi su Christian Scaroni, quarto agli Europei, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli e Antonio Tiberi, ma le chance di podio o vittoria sono decisamente basse.

Dove vederlo in tv

Il Giro di Lombardia 2025 si disputa sabato 11 ottobre con partenza alle 10.40 e arrivo previsto tra le 16.46 e le 17.28 con doppia diretta tv. Live dalle 10.25 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, fino alle ore 14, poi passaggio su Rai Due per il finale di corsa. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport/Discovery tramite le piattaforme Dazn e Discovery Plus. Leggi anche - Lombardia 2025, la Israel Premier Tech rinuncia