Giro Next Gen 2025, il percorso e le tappe

Roma, 29 maggio 2025 - Nei giorni in cui il Giro d'Italia 2025 sta entrando nel suo vivo prima del gran finale di domenica a Roma, viene sollevato il velo anche sul percorso del Giro Next Gen 2025, l'omologa gara riservata agli Under-23 in programma dal 15 al 22 giugno 2025.

Il percorso del Giro Next Gen 2025

La caccia al successore di Jarno Widar scatterà da Rho con una cronometro individuale di 8,4 km, i primi dei 1057 km previsti, per un dislivello totale di 14.100 metri. Le tappe in totale saranno 8, di cui 1 cronometro, 3 di media montagna e 2 per velocisti, per provare a scovare i talenti del futuro in ogni salsa. Parlando degli scalatori in erba, l'attenzione si focalizza sul Passo Maniva (1659 metri di altitudine, la Cima Coppi dell'edizione), in programma nella tappa 3, e su Prato Nevoso (1607 metri di altitudine), da affrontare nella frazione 7 di una corsa nella quale nel recente passato si sono messi in mostra talenti come Juan Ayuso e Tom Pidcock. Poi l'epilogo a Pinerolo, una meta mai banale in un ciclismo che ancora ricorda e ricorderà l'impresa firmata da Fausto Coppi nel 1949, con una vittoria dopo ben 192 km di fuga.

Le tappe del Giro Next Gen 2025

Tappa 1 (15/06): Rho-Rho (8,4 km, cronometro individuale) Tappa 2 (16/06): Rho Fiera Milano-Cantù (146 km) Tappa 3 (17/06): Albese con Cassano-Passo del Maniva (143 km) Tappa 4 (18/06): Manerbio-Salsomaggiore Terme (148 km) Tappa 5 (19/06): Fiorenzuola d'Arda-Gavi (153 km) Tappa 6 (20/06): Ovada-Acqui Terme (155 km) Tappa 7 (21/06): Bra-Prato Nevoso (163 km) Tappa 8 (22/06): Pinerolo-Pinerolo (141 km)

Il percorso del Tour de l'Avenir 2025

Sarà invece lungo 'solo' 6 tappe (più un prologo) il Tour de l'Avenir 2025, in programma dal 23 al 29 agosto 2025. Anche nel caso del Tour de France riservato agli Under-23, le salite non mancheranno in una corsa che lega il suo noem soprattutto all'astro nascente di Isaac Del Toro, oggi maglia rosa al Giro d'Italia 2025, e che vivrà uno sconfinamento in Valle d'Aosta, proprio la meta delle prossime e decisive frazioni.

Le tappe del Tour de l'Avenir 2025

Prologo (23/08): Tignes-Tignes 1800 (3,3 km) Tappa 1 (24/08): Aoste-Saint-Galmier (188,6 km) Tappa 2 (25/08): Saint-Symphorien-sur-Coise-Vitry-en-Charollais (136 km) Tappa 3 (26/08): Etang-sur-Arroux-Chatillon-sur-Chalaronne (158,6 km) Tappa 4 (27/08): Montagnat-Val-Suran (110,2 km) Tappa 5 (28/08): Saint-Gervais-Mont-Blanc-Tignes 2100 (124,2 km) Tappa 6 (29/08): La Rosière Espace San Bernardo-La Rosière Espace San Bernardo (123,2 km)

