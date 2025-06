Giro Next Gen 2025, vince Omrzel

Roma, 22 giugno 2025 - Il vincitore in carica, nonché grande favorito, Jarno Widar si era ritirato mestamente ieri (con tanto di lacrime a bordo strada) a causa di una caduta dopo aver vinto la tappa 3, portando per due giorni la maglia rosa, mentre il nome più atteso di casa Italia, Lorenzo Mark Finn, non è andato oltre il sesto posto in classifica generale, preceduto anche da Filippo Turconi (chiude la triade azzurra in top 10 Matteo Scalco, nono): alla fine, un po' a sorpresa, il Giro Next Gen 2025 va a Jakob Omrzel, che vince davanti a Luke Tuckwell (maglia rosa per tre giorni prima del crollo di oggi) e Pavel Novak, che ieri aveva domato Prato Nevoso.

La cronaca della gara

La Slovenia sogna in grande con, chissà, magari il nuovo Tadej Pogacar (che intanto lancia un libro per bambini insieme alla compagna e collega Urska Zygart), militante nel Development Team della Bahrain Victorious, nel giorno della festa anche di Jorgen Nordhagen, il talentino della Visma-Lease a Bike che si impone a Pinerolo in una tappa breve ma scoppiettante. L'unico sorriso dell'edizione per l'Italia arriva da Filippo Agostinacchio, nome già di un certo peso nel ciclocross e nella mountain bike, che si impone ad Acqui Terme dopo il bis irlandese firmato da Seth Dunwoody prima e Adam Rafferty poi, che avevano fatto festa rispettivamente a Salsomaggiore Terme e a Gavi. La corsa riservata agli Under-23 si era aperta domenica scorsa a Rho, teatro di una cronometro vinta da Matthias Schwarzbacher prima del successo, il giorno successivo, di Jonathan Vervenne. Tornando all'ultimo atto di oggi, dopo che il gruppo aveva riassorbito la fuga di giornata, è stato decisivo lo strappo di Prarostino Turconi: fanno il vuoto in tandem Omrzel e Nordhagen nel momento in cui la maglia rosa Tuckwell va in difficoltà. Alla fine fanno festa entrambi gli attaccanti: lo sloveno si prende l'edizione, mentre il norvegese la frazione.

Le altre gare di giornata

Non solo, appunto, il Giro Next Gen 2025 e il Giro di Svizzera 2025, al suo epilogo che ha premiato la rimonta inesorabile di Joao Almeida: il Giro del Belgio 2025 vede il successo di Filippo Baroncini, per una UAE Team Emirates-XRG pigliatutto in attesa del Tour de France 2025 (e a parte lo smacco del Giro d'Italia 2025 scivolato da Isaac Del Toro proprio sulle ultime curve delle pendenze del Colle delle Finestre). La Copenhagen Sprint era al varo nel calendario World Tour, nel quale entra finalmente anche la Danimarca: la vince Jordi Meeus, che curiosamente aveva aperto la sua settimana correndo il Giro di Svizzera 2025, nel quale si era tolto anche la soddisfazione di portare via una tappa.

