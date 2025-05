Giro di Romandia 2025, vince Almeida

Roma, 4 maggio 2025 - Al Tour de France 2025 manca ancora tanto, ma come ogni anno le corse che lo precedono cominciano a fornire qualche indicazione: vale anche per il Giro di Romandia 2025, vinto da Joao Almeida davanti a Lenny Martinez e Jay Vine.

La cronaca della gara

Curiosamente, dei tre occupanti il podio, il vincitore è l'unico a non aver portato a casa tappe, visto che il francese si è imposto nella penultima frazione e l'australiano aveva festeggiato il giorno precedente. Come spesso succede quando di mezzo c'è Almeida, è proprio il caso di dire che vince la continuità di un corridore che forse non ha picchi di eccellenza, ma che è bravo a difendersi su ogni pendenza. In realtà, la specialità del portoghese sarebbero le cronometro, ma anche qui c'è chi è stato più bravo di lui: per la precisione Samuel Watson nel mini-prologo iniziale di appena 3,4 km e Remco Evenepoel nella tappa finale con arrivo a Ginevra dopo che la partenza, 683,34 km prima, era stata da Saint-Imier. Per il belga, campione iridato e olimpico nelle prove contro il tempo, arriva così un sorriso bello grosso dopo le difficoltà palesate in salita che hanno scavato il solco del quinto posto finale in classifica generale che, come ammesso dal diretto interessato, lascia non pochi dubbi per il prosieguo della stagione. Davanti a lui, ai piedi del podio, si staglia Lorenzo Fortunato, vincitore della tappa 2: per l'emiliano la consapevolezza di poter essere competitivo nelle corse a tappa di una settimana, e quell'altra di avere ancora una buona gamba in salita. Il giorno prima si era imposto Matthew Brennan, forse l'unico sorriso della deludente primavera della Visma-Lease a Bike. A proposito di giovani in rampa di lancio, in Svizzera vince Almeida, che per 26" strappa così al talento ancora grezzo di Martinez la possibilità di riconsegnare alla Francia una corsa a tappe dopo 18 anni di attesa: se poi si parla di Tour de France, il digiuno ammonta a quasi 40 anni, ma chissà che non sia proprio il corridore della Bahrain Victorious quello buono prima o poi a sfatare il tabù per eccellenza nel ciclismo.

Le dichiarazioni di Almeida

Per Almeida prevale la gioia per la vittoria finale rispetto all'eventuale delusione per l'esito della crono di Ginevra. "Penso che non avrei potuto fare meglio di così. Remco è stato chiaramente il più veloce e credo che abbia meritato di vincere la cronometro, quindi penso che tutti siano contenti". E' contento anche il corridore dell'UAE Team Emirates-XRG, al quinto successo stagionale, il secondo in una corsa a tappe dopo quello al Giro del Paesi Baschi 2025. "La stagione è ancora lunga, ma sono molto contento di quello che ho conquistato finora. Certo, molte volte sono arrivato secondo, ma anche questo fa parte del ciclismo. La cosa principale - conclude il portoghese - è stare in salute e non cadere".