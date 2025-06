Giro della Svizzera tappa 7: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Neuhausen am Rheinfall, 21 giugno 2025 – Il Giro della Svizzera 2025 si avvia alla conclusione con le ultime due frazioni decisive tra sabato e domenica. Intanto, nell’unica tappa dedicata ai velocisti ha prevalso uno dei favoriti, ovvero Jordi Meeus, che ha battuto in volata nella sesta frazione del tour elvetico l’italiano Davide Ballerini e il britannico Lewis Askey. Fuga ripresa a un chilometro dal traguardo, poi la volata su strada stretta e in semicurva che ha premiato il belga, abile a partire al momento giusto. Non è successo nulla in ottica classifica generale. Kevin Vauquelin è ancora leader con 29 secondi su Julian Alaphilippe e 39 su Joao Almeida, mentre Oscar Onley è quarto a 1’21” e nella settima tappa in programma sabato potrebbero esserci le tornate decisive. Due brevi ma dure salite nel finale consentiranno battaglia tra i pretendenti alla maglia gialla.

Percorso

Tappa lunga la settima del Giro della Svizzera, probabilmente fondamentale ai fini della generale. Da Neuhausen am Rheinfall a Emmetten di 207 chilometri e arrivo in salita. La frazione alterna Gpm a tratti di pianura o falsopiano, tranne nel finale con la salita verso l’arrivo. Primi 100 chilometri senza grandi asperità, si sale e si scende attorno a quota 600 metri, ma il primo vero ostacolo è il Gpm di Schwandl di 3 chilometri all’8.9% di pendenza media. Arrivati in cima non si scende, anzi si continua a salire verso il traguardo volante al chilometro 125, che anticipa una discesa di circa 15 chilometri che immette nel fondo valle che porta verso Emmetten. Nell’ultimo tratto due salite dure. Prima il Burgenstock di 5.5 chilometri e punte del 23%, poi il Gpm finale verso Emmetten di 3.9 chilometri all’8.3% e massime del 18%. Serviranno scattisti.

Favoriti

Tappa dura, ma non con salite lunghe. Alaphilippe potrebbe essere premiato dalla morfologia del percorso, rispetto ad Almeida, che preferisce Gpm più da grandi giri, e anche Vauquelin può cercare di difendersi dagli attacchi dei rivali. Attenzione da dietro, Onley ha 1’21” di ritardo e potrebbe tentare di sparigliare le carte, assieme a Felix Gall, uno dei grandi favoriti ma attardato di 2’20”. Entrambi dovrebbero attaccare da lontano. Per la vittoria di tappa attenzione anche a Castrillo, Riccitello e Van Wilder.

Orari tv

La settima tappa del Giro di Svizzera si disputerà oggi, sabato 21 giugno, con orario di partenza alle 11.57 e arrivo previsto attorno alle 16.30/17. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 14.50. In streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn. Telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.