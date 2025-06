Giro della Svizzera tappa 8: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Emmetten, 21 giugno 2025 – E’ arrivato il giorno della chiusura del Giro di Svizzera e tutto è ancora in gioco. La settima tappa con arrivo in salita a Emmetten ha visto la vittoria di Joao Almeida su Oscar Onley e Kevin Vauquelin, ma la classifica generale vede ancora il francese in testa e con tre corridori dentro al minuto: domenica grande sfida in salita. La chiusura con la cronoscalata promette spettacolo, con Vauquelin chiamato a difendere con le unghie il simbolo del primato dagli assalti di Almeida e Alaphilippe, i più vicini in classifica. Il portoghese è distanziato di 33”, il francese di 41”, mentre il britannico Onley è a 1’19” e forse non può recuperarli su dieci chilometri. Sarà una ultima tappa al cardiopalma sul filo dei secondi.

Percorso

Il Giro della Svizzera 2025 si chiude con una cronoscalata, sulla falsa riga dell’edizione 2024. Si parte da Beckenried e si arriva a Stockhutte dopo 10 chilometri tutti in salita. Solo i primi 500 metri sono di pianura, poi si inizia a salire per 9.2 chilometri dove servirà tenere il ritmo alto, salendo con rapporto agile per generare velocità e non appesantire le gambe. La salita è abbastanza dura con pendenze medie del 9% e non si potrà avere passaggi a vuoto. L’unico rilevamento cronometrico è posto a metà salita dopo 4.5 chilometri. Qui si decide il Giro della Svizzera 2025.

Favoriti

Appare una tappa con gli scalatori favoriti. Di sicuro, lo specialista delle prove contro il tempo è Joao Almeida che farà di tutto per recuperare il terreno da Vauquelin e vincere il Giro di Svizzera 2025. Attenzione anche a un ritrovato Alaphilippe, terzo in classifica e in odor di Tour de France, ma anche a Kamna, O'Connor, Van Wilder, Bjerg, Lopez e Vlasov. Outsider possono essere Bisseger, Powless e Kung, che scalatore non è ma contro il tempo si esprime bene e in salita è migliorato parecchio.

Orari tv

L’ultima tappa del Giro di Svizzera si disputa domenica 22 giugno e sarà visibile solo a pagamento sui canali Eurosport. Diretta dalle 15.05 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Dazn, Discovery Plus e Sky Go. Telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Con la fine del Giro di Svizzera si chiude anche il programma delle corse propedeutiche al Tour de France. La Grand Boucle è ormai dietro l’angolo con la partenza il 5 luglio da Lille e l’arrivo il 27 luglio a Parigi.