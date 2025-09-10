Giulio Pellizzari show alla Vuelta 2025: stacca tutti e vince la tappa 17. La nuova classifica generale

Alto de El Morredero.Ponferrada (Spagna), 10 settembre 2025 - La tappa 17 della Vuelta 2025 stavolta non riserva brutte sorprese per il finale, nonostante i timori legati stavolta al fortissimo vento in cima a una montagna nelle scorse settimane devastata dagli incendi. In un paesaggio lunare e con pendenze fino al 16%, i grandi della classifica generale si sfidano. Tutti pensano a Jonas Vingegaard e Joao Almeida, i primi due in graduatoria, ma la corsa dura la fa la Red Bull-Bora-Hansgrohe, a caccia del podio con Jai Hindley e della maglia bianca con Giulio Pellizzari. Quest'ultimo comincia malissimo la scalata al Morredero, staccandosi con Almeida, ma proprio come quest'ultimo è poi bravo a risalire la china del suo passo, attaccando poi a sua volta: è lo scatto buono, quello che vale il primo successo in carriera del marchigiano, nonché la prima vittoria italiana in questa Vuelta 2025, oltre alla consacrazione definitiva di un corridore capace di fare classifica anche da gregario, come capitato già al Giro d'Italia 2025, al servizio di Primoz Roglic.

Per il resto, succede poco o nulla in una giornata che consacra anche Tom Pidcock come corridore da Grandi Giri, con il terzo gradino del podio sempre più possibile: Vingegaard e Almeida si controllano e si punzecchiano, fino al buco di 2" che si crea nel finale a favore della maglia rossa. Il protagonista però è Pellizzari, la cui stella aveva cominciato a brillare già al Giro d'Italia 2024: sul Monte Pana solo uno strepitoso Tadej Pogacar gli negò l'impresa arrivata oggi, ma quel giorno il classe 2003 rimediò dallo sloveno gli occhialini in regalo.

Quasi un passaggio di consegne tra una giovanissima leva e il suo idolo, dal quale ha sicuramente preso il coraggio di attaccare e di non mollare mai: il resto si vedrà. La tappa 18 sarà uno degli snodi chiave dell'intera Vuelta 2025: si tratta della tanto attesa cronometro individuale da Valladolid a Valladolid, con 27,2 km di prova contro il tempo totalmente piatti (con infatti appena 140 metri di dislivello) e dunque adattissimi agli specialisti della disciplina. In teoria, al netto dei 2" persi oggi, Almeida potrebbe recuperare su un Vingegaard apparso a sua volta non al top sul terreno amico della salita, mancando quel colpo del ko che avrebbe potuto sferrare oggi ai danni del rivale, che si è staccato più volte.

La cronaca della tappa 17 della Vuelta 2025

La corsa riparte dalla O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero.Ponferrada di 143,2 km: da scalare ci saranno 2 GPM, di cui quello di prima categoria che conduce all'arrivo, per 3371 metri di dislivello. I fuggitivi di giornata sono Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Madis Mihkels (EF Education-EasyPost), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Patrick Gamper (Team Jayco AlUla), Timo Roosen, Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL), Harold Tejada (XDS Astana Team), Luca Van Boven (Intermarché-Wanty), Jonas Gregaard (Lotto), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Léandre Lozouet (Arkéa-B&B Hotels) e Sergio Samitier (Cofidis): niente da fare invece per Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH), presto preda del gruppo. La prima salita ufficiale di giornata è il Paso de Las Traviesas (7,8 km con una pendenza media del 4,1%), con Nicolau a scollinare per primo: ancora prima c'è l'ascesa di Berlanga del Bierzo (5,2 km con una pendenza media del 4,2%), non segnata come GPM.

Il traguardo volante di Almazcara premia Van Boven prima che la corsa si prepari per la salita conclusiva, l'Alto del Morredero (8,8 km con una pendenza media del 9,7% e massima del 16%), preceduto da una strada in costante ascesa, sulla quale Tiberi prova in due occasioni ad allungare sui compagni di fuga. Il laziale viene raggiunto da Tejada, Samitier e Leemreize, mentre in seno al gruppo, nello stesso momento, la Red Bull-Bora-Hansgrohe accelera l'andatura con una bella frustata. Su un tratto in falsopiano scatta Samitier, che resta l'unico fuggitivo non ancora fagocitato dal gruppo, almeno fino a 12 km dal traguardo.

La prima vera notizia importante è che oggi, dopo le problematiche dei giorni scorsi, il finale di tappa sembra tranquillo, nonostante un brivido non sia mancato ma stavolta causato dal forte vento che ha minacciato, tanto per cambiare, un'altra amputazione che per fortuna stavolta non c'è. Non solo: una moto ripresa cade nella discesa che precede la salita e quindi il gruppo per un attimo è costretto a rallentare, con il timore generale che ci sia qualche altra protesta in giro. Si staccano subito Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), mentre scattano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team): Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) replica, mentre manca clamorosamente Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), che pian piano recupera portandosi dietro Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), con anche Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) lì davanti. Pellizzari rompe una lunga fase di controllo e scatta, imitato poi da Hindley: la maglia bianca ci riprova e stavolta alle sue spalle si crea un bel vuoto, con il solo Riccitello che prova a occuparsi dell'inseguimento. Nessuno riprende più Pellizzari, al primo successo in carriera, nonché la prima gioia italiana in questa Vuelta 2025: alle sue spalle uno strepitoso Pidcock scatta, blindando ancora di più il suo terzo posto, mentre tra Vingegaard e Almeida si crea un buco di 2", con il gap tra i due che sale così a 50".

Ordine d'arrivo tappa 17 Vuelta 2025

1) Giulio Pellizzari (RBH) in 3h37'00"

2) Tom Pidcock (Q36) +16"

3) Jai Hindley (RBH) +18"

4) Jonas Vingegaard (TVL) +20"

5) Joao Almeida (UAD) +22"

6) Matthew Riccitello (IPT) +26"

7) Felix Gall (DAT) +53"

8) Torstein Traeen (TBV) +53"

9) Sepp Kuss (TVL) +58"

10) Matteo Jorgenson (TVL) +1'44"

Giulio Pellizzari (Ansa)

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 64h53'55"

2) Joao Almeida (UAD) +50"

3) Tom Pidcock (Q36) +2'28"

4) Jai Hindley (RBH) +3'04"

5) Giulio Pellizzari (RBH) +3'51"

6) Felix Gall (DAT) +4'57"

7) Matthew Riccitello (IPT) +4'59"

8) Sepp Kuss (TVL) +6'24"

9) Torstein Traeen (TBV) +7'06"

10) Matteo Jorgenson (TVL) +10'16"