Gp Industria, vola Segatta. Ruota d’Oro, c’è Ermakov

Grande successo per le due gare del martedì ciclistico, il G.P. Commercio Industria Artigianato per juniores a Rignano sull’Arno e per la Ruota D’Oro internazionale per Under 23 sulle strade del Valdarno. La classica di Rignano organizzata dagli sportivi locali capitanati da David Bettini e Stefano Galli, che ha festeggiato le nozze d’argento, ha visto il successo in volata con una rimonta fantastica del diciassettenne trentino Fabio Segatta, mentre a Terranuova Bracciolini ha conquistato la 54^ Ruota D’Oro - Gp Festa del Perdono il giovane russo (classe 2004) Roman Ermakov. Nella gara rignanese con circa 150 partenti gruppo sempre compatto e velocita sostenuta per tre quarti di gara.

La corsa ha riservato emozioni negli ultimi 20 km con la salita di Bombone-Le Corti quando il gruppo si è frazionato e tra i più bravi il fiorentino Ballerini recente vincitore a Figline di Prato. Sul traguardo in uno sprint ristretto sembrava proprio il corridore del Team Vangi il vincitore, quando c’è stata la rimonta poderosa di Segatta al primo successo tra gli juniores che ha superato Ballerini a pochi metri dal traguardo.

Al terzo posto il forte Ferraro, quindi Masciarelli e Meccia uno dei favoriti della bella gara fiorentina della quale era presidente di giuria Giovanni Nencetti, alla sua ultima stagione come giudice.

Sulle strade del Valdarno nella Ruota d’Oro selezione nettissima, per la notevole media e le difficolta del percorso e sprint di un ristretto drappello con il successo terzo stagionale del ventenne russo Roman Ermakov della CTF, che aveva vinto sabato scorso una cronometro in Umbria. Ai posti d’onore Travis Stedman della Q36.5 Continental e Alessandro Pinarello della VF Group Bardiani. Al via della gara valdarnese 161 corridori.

Tutto questo, dunque, a cornice di una giornata di grande sport e di agonismo, con risultati e tempi degni del miglior ciclismo.

Antonio Mannori