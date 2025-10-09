Gran Piemonte 2025, vince Del Toro. Il messicano stacca tutti sull’ultima salita

Roma, 9 ottobre 2025 - La UAE Team Emirates-XRG sa solo vincere, con il conteggio stagionale di successi che sale al pauroso numero di 92, e a prescindere dal protagonista: spesso in stagione, in mancanza di Tadej Pogacar, i riflettori se li è presi Isaac Del Toro, che si ripete anche al Gran Piemonte 2025.

La cronaca della gara

L'edizione numero 109, quella partita da Dogliani per arrivare ad Acqui Terme dopo 179 km, ha confermato il feeling del messicano con la stagione alle battute conclusive e con l'Italia: i successi sono in totale 15, di cui 6 nelle Classiche nostrane disputate da settembre in poi. Insomma, una macchina da guerra che i vari Quinten Hermans, Victor Langellotti, Jan Tratnik, Jasha Sutterlin, Matteo Trentin, Odd Christian Eiking e Adne Holter provano a neutralizzare imbastendo la classica fuga della prima ora, con però in questo caso la presenza di individualità di tutto rispetto, oltre che di squadre interessanti come la Visma-Lease a Bike e la Ineos Grenadiers. Qualcuno però è rimasto fuori e così, dopo questo attacco, si muovono Einar Rubio, Lorenzo Milesi, Bauke Mollema, Marc Hirschi, Ion Izagirre e Jardi Van Der Lee. E poi si muove proprio lui, Del Toro, che proprio come il suo compagno di squadra (e modello) Pogacar quando scatta fa il vuoto: accade sull'ultima scalata alla salita di Castelletto d'Erro, con gli altri a restare in gioco a distanza siderale solo per completare il podio.

Passano infatti ben 40" e i primi inseguitori sono Hirschi e Mollema, che vanno a chiudere rispettivamente secondo e terzo: dopo ancora altro tempo arrivano gli altri, con Edoardo Zambanini, sesto, come migliore degli italiani.

Dunque, ennesime ottime notizie per la UAE Team Emirates-XRG, che vince sempre e comunque e lo fa anche in vista del Giro di Lombardia 2025, l'ultimo grande obiettivo di una stagione trionfale nonostante il testa a testa con la Visma-Lease a Bike sia stato perso a livello di Grandi Giri ('solo' il Tour de France 2025 per gli emiratini, mentre gli olandesi si sono aggiudicati il Giro d'Italia 2025 e la Vuelta 2025 con, nell'ordine, Simon Yates e Jonas Vingegaard).

Sabato lo schieramento sarà a due punte. E che punte: Pogacar per la caccia a un pokerissimo consecutivo che avrà dell'epico e, in caso di problemi o colpi di scena, Del Toro per continuare nel solco del suo grande feeling con l'autunno italiano, con la vittoria della Classica delle Foglie Morte che avrebbe del clamoroso dopo che i due avevano collaborato nella recente Tre Valli Varesine 2025, con il messicano a lavorare per lo sloveno (poi vittorioso). Specialmente se si pensa alla concorrenza interna di una UAE Team Emirates-XRG che intanto si sfrega le mani.