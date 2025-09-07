Gran Premio Industria e Artigianato 2025, vince Del Toro

Roma, 7 settembre 2025 - In un certo senso, Isaac Del Toro un conto aperto con l'Italia ce l'ha a partire dalla salita del Colle delle Finestre, quella che gli è costata la maglia rosa al Giro d'Italia 2025 dopo un lungo dominio. Il tempo è dalla parte del messicano, che in futuro potrà riprovarci partendo proprio da quanto mostrato quest'anno senza neanche partire da Durazzo con i gradoni di capitano della UAE Team Emirates-XRG: intanto arriva un'altra vittoria sul suolo italiano, quella del Gran Premio Industria e Artigianato 2025.

La gara

Nel giorno dell'insolito digiuno (si fa per dire) alla Vuelta 2025, nella quale oggi ha vinto Mads Pedersen della Lidl-Trek, altra squadra mattatrice del 2025, ci pensa il classe 2003 a regalare un sorriso alla UAE Team Emirates-XRG, che sale così a 81 successi stagionali: 10 di questi sigilli portano la firma proprio di Del Toro, che si conferma un corridore abile sia nelle corse a tappe che in quelle di un giorno, come appunto quella terminata come da tradizione a Larciano. Sempre come da prassi, è l'ultimo passaggio sulla salita di San Baronto a sparigliare le carte in tavola, con l'attacco di Christian Scaroni e Davide Piganzoli: a riprenderli è proprio Del Toro, e non sarà un dettaglio da poco. Il messicano, tra le tante qualità, porta in dote anche uno sprint niente male, come sanno i due rivali di giornata: non a caso, Piganzoli prova a evitare la volata con un attacco nell'ultimo chilometro, ma il tentativo si rivela un boomerang. La vittoria se la giocano così Del Toro e Scaroni, con il primo a prevalere a coronamento di un 2025 (quasi) perfetto.

I numeri del 2025 di Del Toro

Il secondo anno da professionista è quello che consacra il nativo di Ensenada, che prima di oggi avevo vinto la Milano-Torino 2025, 1 tappa al Giro d'Italia 2025 (con allegata maglia bianca di miglior giovane), il Giro d'Austria 2025 (e 3 tappe), la Classica Terres de l'Ebre 2025, il Circuito de Getxo 2025 e la Vuelta a Burgos 2025. Un anno da ricordare e quasi perfetto se non fosse stato per quello stallo (appunto) alla messicana con Richard Carapaz sul Colle delle Finestre che avrebbe poi spianato la strada alla vittoria di Simon Yates al Giro d'Italia 2025, impreziosito comunque dal sigillo di lusso a Bormio. Il futuro è dalla parte di Del Toro, che verosimilmente già a partire dall'anno prossimo guadagnerà ancora più spazio e credito in casa UAE Team Emirates-XRG: il totem centrale resta Tadej Pogacar, ma l'addio dell'ingombrante (e ribelle) Juan Ayuso remerà dalla parte del classe 2003, che ha un feeling speciale con l'Italia.