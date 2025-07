Gran risultato e applausi per il campione toscano juniores. Giro della Valdera: super podio di Ballerini

Una bella soddisfazione per il fiorentino di Campi Bisenzio Mattia Ballerini campione toscano juniores 2025 e portacolori del Team Vangi Il Pirata di Calenzano. Ballerini, infatti ha conquistato il terzo posto nella classifica generale del Giro della Valdera gara nazionale a tappe a tappe, primo dei toscani in gara e quindi alla fine della manifestazione sua la maglia color grigia riservata al migliore atleta della nostra regione. L’atleta campigiano ha raggiunto questo significativo ed importante traguardo in virtù della bella prova effettuata nella penultima tappa, la più più impegnativa della corsa pisana e che ha deciso la gara con la vittoria dell’australiano Nicholas Vinnie Manion.

L’arrivo in salita a Chianni esaltò Ballerini, con la conquista del terzo posto a conclusione della selettiva frazione, e nella classifica generale, piazzamento poi mantenuto nella tappa finale. Una bella conferma per l’atleta del Team Vangi in una gara che ha visto impegnate 31 squadre e 154 atleti. Ballerini ora punta a far parte della Rappresentativa della Toscana per il Giro della Lunigiana che si svolgerà ai primi di settembre, mentre il prossimo impegno sarà domenica prossima 6 luglio nella Coppa Montenero a Livorno con arrivo in salita.

Antonio Mannori