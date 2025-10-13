Guadagni record per Pogacar. Ma lo sloveno ha rischiato di ritirarsi dal Tour

Roma, 13 ottobre 2025 - Il 'rompete le righe' della sua stagione è arrivato, tanto per cambiare, nel segno di una vittoria, la ventesima del suo 2025 trionfale, ma Tadej Pogacar non è ancora in vacanza: prima lo sloveno ha ricevuto il meritato bagno di folla nella sua terra con la Pogi Challenge, 23 km per 1189 ciclisti amatori (tra i quali 30 'super vip', per un pacchetto da 5.000 euro a testa) e l'occasione buona per incontrare i propri fan ma anche per ripercorrere qualche passaggio saliente dell'annata appena andata in archivio.

Le dichiarazioni e i guadagni di Pogacar

Intercettato dai microfoni del portale siol.net, il freschissimo vincitore del Giro di Lombardia 2025 è tornato sul Tour de France 2025, altra corsa finita nel suo carniere, ma non senza un brivido che viene svelato solo oggi. "Il giorno dopo la tappa con arrivo sul Mont Ventoux, ho avuto problemi al ginocchio e ho iniziato a dubitare di poter continuare, di poter resistere alla tappa regina. E poi, nella tappa con arrivo a La Plagne, il tempo era anche pessimo. Faceva freddo e il mio corpo era in modalità difensiva. Ritenevo i liquidi perché il mio corpo era sotto shock. Ne avevo abbastanza di tutto, non mi sentivo davvero al meglio. Ma penso che qualsiasi ciclista che abbia mai partecipato a un Grande Giro sappia che tre settimane non sono un'impresa da poco. Dopo la prima settimana sei già stanco e poi hai ancora altre due settimane davanti. Non credo che nessuno torni a casa riposato, soprattutto dopo il Tour de France".

Insomma, Pogacar è umano nel fisico e anche nell'animo, come già confessato a più riprese nel turbolento post Grande Boucle che ne ha segnato il resto dell'estate prima di un autunno invece trionfale. Anche per questo è facile ipotizzare che il calendario del suo 2026 possa essere plasmato in modo da evitare un altro sovraccarico, con qualche corsa, come l'Amstel Gold Race, che potrebbe essere sacrificata.

Qualche voce parla addirittura anche di un 2026 senza Parigi-Roubaix ma con il Giro d'Italia in calendario. Se questo è il futuro, ricco di incognite, il passato appena andato in archivio parla di un 2025 anche da nababbo per Pogacar, che quest'anno ha incassato 12 milioni: 8 milioni più bonus attengono allo stipendio che la UAE Team Emirates-XRG gli garantirà fino al 2030, 1 milione lo ha garantito la vittoria del Tour de France 2025, 250mila euro sono arrivati dal successo ai Mondiali, 2 milioni dagli sponsor (tra i quali le bici Colnago) e 1 milione dal merchandising, con una parte che viene devoluta alla Fondazione Tadej Pogacar per la ricerca contro i tumori. To be continued, verrebbe da dire, perché a partire dal 2026 gli introiti dello sloveno, oggi protagonista di una pedalata a Lubiana con una ventina di ospiti portati dagli sponsor, saliranno ulteriormente. Così come, verosimilmente, si arricchirà ulteriormente il suo palmares.

