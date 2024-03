Il belga vince a Follonica: Ayuso resta leader, oggi la Volterra-Gualdo Tadino. Tirreno-Adriatico, riecco Philipsen. Ganna non trova l’abbuono giusto

No abbuono, no primato: a Pippo Ganna non riesce il ribaltone alla Tirreno-Adriatico. Pur presentandosi allo sprint che a Follonica chiude la seconda tappa, il primatista dell’ora non guadagna l’abbuono che gli avrebbe permesso di spodestare Juan Ayuso (foto), dal quale è stato battuto nella crono inaugurale per appena un secondo. Niente può l’azzurro contro i velocisti più attesi, a cominciare dal belga Jasper Philipsen, il plurivittorioso dello scorso anno, che firma il primo successo della sua stagione quasi per distacco sul connazionale Merlier. Terzo posto assegnato al francese Zingle dopo la retrocessione dell’eritreo Girmay per aver ostacolato con la sua traiettoria proprio il transalpino, dei nostri bene Lonardi, settimo, un po’ meno Milan, nono.

Ganna, unico italiano ad aver conquistato tappe fra i due mari dal 2020 a oggi, in classifica resta in scia a Ayuso a 1’’, terzo Milan a 12’’. Oggi la frazione più lunga, da Volterra a Gualdo Tadino, di 225 chilometri.

Al comando in Italia, la Uae senza Pogacar comanda anche in Francia. A proiettare in vetta il team degli Emirati è la bagnatissima cronosquadre di Auxerre, disputata con una formula inedita: vittoria di tappa calcolata sul primo di ogni gruppo, ma classifica disegnata sui risultati individuali. Ne risulta una gara anomala, con squadre che si affidano solo ai loro big e altre che puntano tutto sulla compattezza. Grazie al lavoro dei compagni guarda tutti dall’alto l’americano Brandon McNulty, che con 18’’ su Evenepoel, 20 su Bernal e 54 su Roglic oggi affronta il primo arrivo in salita della corsa.

a. cos.