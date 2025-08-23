Il ciclista di Castelfidardo è alla sua seconda partecipazione consecutiva alla gara a tappe più importante della Spagna. Infinito Garofoli: dopo il Giro, la Vuelta: "Il Covid mi ha debilitato. Ma non vedo l’ora»

Dopo il Giro, la Vuelta. Seconda grande gara a tappe stagionale per Gianmarco Garofoli che oggi prenderà il via del Giro iberico con partenza inedita dall’Italia. Il gruppo muoverà le ruote dall’Italia, da Torino (Venaria Reale) "e sono veramente molto contento della partenza dal nostro paese - confida il professionista fidardense, classe 2002 ". Alla sua seconda partecipazione consecutiva alla gara a tappe spagnola va a caccia di una vittoria di tappa dopo i due piazzamenti nei dieci colti nel 2024, all’esordio in un grande Giro. "L’obiettivo della squadra sarà provare a vincere quante più tappe possibili. Io sono uno tra quelli che potrebbe vincerne una, quindi speriamo bene, avanti tutta".

Il capitano della Soudal Quick-Step sarà Mikel Landa "ma avendo avuto l’incidente a maggio (rovinosa caduta proprio all’inizio del Giro d’Italia, ndr) non credo farà classifica generale. Quindi saremo un po’ tutti più liberi. Un’ottima opportunità anche per me, perché avrò più possibilità per provare a fare qualche azione personale".

Sperando nel miglioramento della condizione fisica. "Perché ho fatto una buona preparazione, ma nelle gare che ho corso in Spagna come avvicinamento proprio alla Vuelta ho preso il Covid e questo mi ha un po’ frenato. Non sono al massimo della condizione come vorrei, sono un po’ debilitato, ma sto crescendo e non vedo l’ora di iniziare questo viaggio, questa avventura". Tosta come lo è sempre la Vuelta, dove la salita non manca, neanche in questa edizione, l’80esima, che scatta oggi per concludersi il 14 settembre a Madrid. Dopo oltre tremila chilometri, con una doppia crono, tra cui una a squadre e ben dieci arrivi in salita con tanto di Angliru e Bola del Mundo. "E’ previsto un percorso duro, come sempre, come ogni anno, quest’anno specialmente. Ci saranno tanti arrivi in salita, poche tappe per velocisti. Sarà una Vuelta un po’ tutta da scoprire, un po’ tutta da fare all’attacco". Dove il favorito è Jonas Vingegaard, danese, capitano della Visma-Lease a Bike. "Vingegaard è il favorito numero 1, ma c’è anche João Almeida della Uae e sarà veramente dura batterlo. Tutti gli altri un filo sotto". E allora non resta che aspettare il verdetto della strada. Di sicuro la grinta e la voglia di fare bene come al solito non mancano a Garofoli. L’ha dimostrato anche nell’ultimo Giro d’Italia chiuso nonostante tre costole rotte. Di marchigiani al via anche Giulio Pellizzari, il ragazzo di San Severino Marche che veste la maglia della Red Bull-Bora-Hansgrohe e che punterà alla classifica.