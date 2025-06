Il curioso caso di Jordi Meeus, presente a due corse contemporaneamente

Roma, 23 giugno 2025 - Per qualche appassionato meno attento Jordi Meeus potrebbe avere avuto il dono dell'ubiquità, in quanto presente al via del Giro di Svizzera 2025 e a quello del Copenhagen Sprint 2025, con la prima corsa che terminava domenica 22 giugno e la seconda, al debutto nel calendario World Tour, in programma lo stesso giorno. Invece il belga si era precedentemente ritirato dalla corsa elvetica, nella quale aveva tra l'altro vinto la tappa 6, e aveva potuto partecipare a quella danese grazie a un cavillo regolamentare.

La scelta di Meeus e cosa dice il regolamento dell'Uci

Sulla quasi 'contemporaneità' dei suoi impegni aveva scherzato anche il corridore della Red Bull Bora-Hansgrohe subito dopo il suo 14esimo successo in carriera. "E' bello vincere questa corsa. Fino a pochi giorni fa ero in Svizzera, ma avevamo alcuni corridori indisponibili per questa gara e lì erano rimaste solo salite, quindi abbiamo deciso insieme che io venissi qui in Danimarca. Direi che è stata la scelta giusta". Il classe '98 ha poi commentato le sue condizioni fisiche dopo tutti questi impegni ravvicinati. "Ero un po' stanco, certo, ma le gambe erano ancora buone. Avevo delle energie da spendere. Il finale è stato duro, davanti c'era un bel gruppetto e si sa che è difficile chiudere sulle fughe in circuiti come questo. La mia squadra, e anche altre formazione, ha comunque fatto un gran lavoro e io sono contento di essere riuscito a vincere". Tutto è bene quel che finisce bene, ma non pochi hanno storto il naso per una scelta discutibile ma comunque lecita a termini di regolamento. Meeus si era ritirato dal Giro di Svizzera 2025 prima del via della tappa 7, quella di sabato, trasferendosi quindi rapidamente in Danimarca. Mollate le montagne elvetiche appannaggio di un percorso totalmente piatto e quindi golosissimo per i velocisti, il belga ha fatto centro, trovando anche il semaforo verde del regolamento dell'Uci. In realtà, il punto 2.6.026, secondo il quale un corridore che si ritira da una gara a tappe non può prendere parte a nessun altra gara, finché la gara a tappe che ha lasciato non finisce, dice l'opposto, prevedendo in caso di violazione una squalifica di 15 giorni e una multa che può oscillare dai 212 ai 1.064 euro. C'è però un 'ma' bello grosso, offerto dalla stessa Uci, che proprio per espressa dichiarazione del proprio regolamento può concedere eccezioni a questa regola per i corridori che ne facciano richiesta, dopo aver sentito gli organizzatori della corsa abbandonata e il relativo collegio di giuria. Evidentemente, i pezzi grossi del Giro di Svizzera non hanno avuto da ridire sulla scelta di Meeus e della sua Red Bull-Bora-Hansgrohe, il cui azzardo è stato poi premiato dalla vittoria della neonata corsa danese. Meglio di così, non poteva andare.

