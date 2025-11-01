Il futuro di Girmay e Barré in bilico dopo la fusione tra Intermarché e Lotto

Roma, 1 novembre 2025 - Da pezzo pregiato della squadra originale a esubero di quella che nascerà nel 2026: dalla fusione della 'sua' Intermarché-Wanty e della Lotto rischia di uscirne con le ossa rotte Biniam Girmay.

Le dichiarazioni di Girmay e le prospettive della vicenda

L'eritreo, intercettato dai microfoni di Cycling News, ha parlato chiaramente di una questione che lo coinvolge in prima persona, insieme all'alto nome grosso di Louis Barré. "Ovviamente non è il momento giusto per parlare, perché non siamo noi a decidere personalmente. Naturalmente la fusione è già in atto e domani annunceranno i nomi di coloro che rimarranno. Prima ero indeciso al 50% se restare o meno: ora sono quasi certo che non rimarrò".

In attesa, appunto, dei comunicati ufficiali della prossima Lotto-Intermarché, Girmay annuncia quasi per certo il suo addio e lo fa senza negare, nel prosieguo del suo intervento, i tentativi di cercare presto una nuova destinazione. "Stiamo ancora parlando con alcune buone squadre, ma sono solo chiacchiere perché non posso fare nulla senza sapere cosa sta facendo la mia squadra e senza sapere se sono libero o meno. Non è ancora stato deciso nulla, non c’è nulla di scritto: tutto per ora è solo sulla carta e non conosciamo la realtà esatta e che questo mi fa riflettere due volte sul mio futuro". Riflessioni che si incrociano con richieste economiche che, appunto per Girmay e Barré, sembrano appartenere più che altro al mondo del calcio. In realtà, la questione fusione è ben più complessa e, regolamento Uci alla mano, per i corridori sotto contratto per il 2026 (e per quelle successive) con una delle due formazioni belghe protagonista esiste una sorta di possibilità di recedere dall'accordo, in quanto quella che si verrà a formare sarà una nuova squadra.

Il riferimento al Belgio non è casuale, perché l'articolo 32bis del 7 giugno 1985 dell'accordo di contratto di lavoro collettivo stabilisce l'esatto opposto di quanto fa la normativa dell'Unione Ciclistica Internazionale: in caso di fusione di due aziende, gli impiegati mantengono gli stessi diritti e i medesimi contratti. Questo darebbe alla Lotto-Intermarché il potere di controllo su Girmay e Barré, due pezzi pregiati del prossimo ciclomercato. Il primo piace alla Visma-Lease a Bike, che andrebbe così a riempire il vuoto lasciato da Cian Uijtdebroeks, passato alla Movistar Team, mentre il secondo è in orbita Israel-Premier Tech. Entrambe le squadre interessate, a quanto pare con in mano anche una bozza di accordo con gli oggetti del proprio desiderio, dovrebbero poter fare i conti con la Lotto-Intermarché, chiede loro un indennizzo che nessuno ha voglia di sborsare, con la questione (spinosa) che potrebbe essere rimbalzata da tribunale a tribunale affinché si decida quale normativa, tra quella dell'Uci e la belga, debba prevalere sull'altra.