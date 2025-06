Il ragazzo della Zero24 Cycling Team

I nostri a cronometro ci hanno preso gusto. Soprattutto Tommaso Cingolani che mercoledì ha concesso il bis indossando di nuovo la maglia tricolore. Per il secondo anno consecutivo campione italiano della categoria Allievi. Dalla Toscana al Friuli Venezia Giulia è sempre Tommaso Cingolani, classe 2009, il re del crono tricolore. A scandire il tempo giusto. L’obiettivo era riconfermarsi e il ragazzo della Petrucci Zero24 Cycling Team non sbaglia. Facendo la doppietta tricolore in questo 2025 nelle gare contro il tempo dopo il trionfo ad aprile con il quartetto, in compagnia di Andrea Alessiani, Edoardo Fiorini e il gemello Filippo a Roma, alle Terme di Caracalla. "Avevo già vinto l’anno scorso, quest’anno volevo ripetermi - le sue parole dopo il trionfo -. Non me l’aspettavo perché rispetto all’anno scorso il percorso era più lungo, ma sono riuscito comunque a correre bene. Nella prima parte del tracciato mi sono gestito, poi dalla metà in poi ho dato tutto quello che avevo. Questo risultato arriva da un percorso mirato. Ci siamo preparati bene con la bici con le protesi già da molto tempo, abbiamo fatto lavori per la cronometro. Dedico questo successo a tutto il team, al mio preparatore e tutte le persone che sono venute qui a vedermi". L’ennesimo successo di Tommaso Cingolani (che ha volato i 13,5 chilometri del tracciato da Morsano a San Vito al Tagliamento in 16’40"62 alla media di 48,570 km/h), ma anche della sua squadra visto che la formazione chiaravallese della Petrucci Zero24 piazza due atleti sul podio e ben quattro nei primi sette dell’ordine di arrivo. Secondo giunge Edoardo Fiorini che giunge a 17’’34 dal compagno di squadra Tommaso Cingolani, mentre terzo è Edoardo Agnini (Iperfinish) a 27’’11. Quinto posto per il gemello, Filippo Cingolani a 37’’21 dal fratello. Settimo posto per Andrea Gabriele Alessiani a 43’’13.