IL TEAM swatt. Nato da un blog per chi è rimasto fuori dal giro

Nata da un blog per dare una seconda chance a chi è rimasto fuori dal giro e affiliata alla FCI (Federazione Ciclistica Italiana) solo dal 2023, la Swatt Club è una piccola formazione gestita da appassionati con un budget di 100mila euro utilizzati principalmente per tenere in piedi il team senza alcun compenso ai corridori. Carlo Beretta è il presidente, Timothy Roberto Bonapace il vice, Michele Garbin l’unico consigliere, Alessio Discacciati e Francesco De Candido Romole sono i soci. La sede è a Barzanò, nel Lecchese.

Circa 200 tesserati ruotano attorno a questo sodalizio che, oltre alla squadra élite e under 23, comprende i ciclomatori Elite-Sport Master. Fiore all’occhiello del Club sono i dilettanti protagonisti indiscussi del tricolore vinto da Filippo Conca. Insieme al neo-campione italiano gareggiano Mattia Gaffuri, Lorenzo Ginestra, Nicolò Pettiti, Giacomo Garavaglia, Riccardo Pagliari, Alberto Zamperini, Francesco Carollo, i danesi Kasper Andersen e Oliver Knudsen, il belga Jordy Bouts, l’inglese Inigo Hawking, l’olandese Mathijs Lomand, l’austriaco Sebastian Schonberger e il namibiano Alex Miller. Alla Swatt Club milita inoltre Matteo Fontana, ex campione del mondo Ironman Half Distance nella categoria 18-24 anni.

Dan.Vig.