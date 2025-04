Il Tour di Active Valley approda a Corinaldo: successo per il ciclismo lento

Il Tour di Active Valley ha fatto tappa a Corinaldo. Il progetto attiene al turismo sportivo e alla valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche (in mountain bike ed e-bike), sui tracciati panoramici del ciclismo lento e socializzante, attraverso i percorsi del benessere psicofisico (all’insegna dei servizi, della qualità e dell’ospitalità sorgiva). Battistrada è l’ex professionista corinaldese Rodolfo Massi. Ad affiancarlo il norvegese Per Rune Iversen e l’olandese Dora Borst. Ritrovo, partenza e arrivo: sul colle di Langelina. Domenica 8 giugno tappa nell’anconetana Monterado con ospite d’onore Cristian Zorzi, pluricampione dello sci di fondo. ALESSIANI. In due giorni due trionfi per la Petrucci Zero24 Cycling Team. La squadra chiaravallese domina anche il Gran Premio Liberazione Allievi a Roma, in uno degli appuntamenti più prestigiosi, attesi e significativi della stagione giovanile nazionale. Sul traguardo delle Terme di Caracalla, su un percorso tecnico e selettivo di 60 km, è il marchigiano Andrea Gabriele Alessiani a imporsi con autorità, centrando una delle vittorie più prestigiose della sua giovane carriera. Con questo successo inaugura il suo palmarès 2025, dopo una stagione 2024 in cui aveva già firmato tre vittorie importanti. Alle sue spalle, con appena un secondo di ritardo, Filippo Cingolani firma la doppietta Zero24. A completare la giornata da incorniciare, il quinto posto di Tommaso Cingolani.