Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France

Roma, 26 maggio 2025 - La stagione delle Classiche sembra già lontana, così come lo è all'apparenza il Tour de France 2025: eppure, Mathieu Van Der Poel comincia a tremare in vista dei suoi prossimi obiettivi di stagione. Colpa di una doppia caduta occorsa durante una gara dell'amata mountain bike.

Le condizioni di Van Der Poel

Dopo aver fatto incetta di vittorie in primavera, spartendosi di fatto il bottino con Tadej Pogacar, l'olandese si era preso una meritata pausa dalla strada per dedicarsi a quella che è forse la disciplina preferita di un corridore notoriamente forte su ogni superficie. Lo stesso debutto stagionale in mountain bike è stato rimandato più volte fino alla gara di domenica a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Il ritorno è stato infelice: doppia caduta e sensazioni negative già in serata prima degli esami del giorno dopo che hanno evidenziato una piccola frattura da avulsione dell'osso scafoide, con danni ai legamenti del polso. Il verdetto è stato rivelato dall'Alpecin-Deceuninck, che ha anche affermato che di fronte a un infortunio del genere serve prudenza, con le stesse tempistiche sul recupero che sono tutte da verificare. Molto dipenderà dall'evoluzione del gonfiore e del dolore dell'articolazione di Van Der Poel, con i prossimi giorni che saranno decisivi in tal senso: poi l'intera questione sarà valutata nel giro delle prossime settimane. Una certezza c'è l'olandese non sarà al ritiro in altura di La Plagne con il resto della squadra, saltandone almeno la prima parte, quella buona a preparare il Giro del Delfinato 2025, in programma dall'8 al 15 giugno. L'eventuale partecipazione di Van Der Poel avrebbe avuto lo scopo di puntellare la preparazione in vista del Tour de France 2025, obiettivo a sua volta oggi in dubbio, seppur con la corrente dell'ottimismo a prevalere. Tutto sarà comunque rinviato ai prossimi giorni, quelli nei quali verosimilmente sarà ancora l'Alpecin-Deceuninck a fornire aggiornamenti sulla situazione.

Le dichiarazioni di Van Aert

Intanto l'acerrimo rivale Wout Van Aert sta vivendo un Giro d'Italia 2025 in crescendo dopo gli affanni iniziali: agli immancabili secondi posti si è alternata la vittoria di Siena, oltre a tanto lavoro da gregario al servizio di Simon Yates e soprattutto Olav Kooij, per una seconda parte di stagione che dunque potrebbe essere ancora più interessante di una primavera da dimenticare. A tal riguardo, il belga, ai microfoni di Sporza, comincia a snocciolare qualcosa dei suoi prossimi piani, che comprenderanno anche il Tour de France 2025: con annessa sfida a Van Der Poel, infortunio permettendo. "Correrò solo i campionati belgi in linea prima della Grande Boucle, senza la cronometro. Prima sarò in ritiro in quota e quindi ho dovuto sacrificare qualcosa: a malincuore - conclude Van Aert - si tratta della cronometro, così da poter prepararare al meglio il Tour de France".

Leggi anche - Giro d'Italia 2025, tappa 16: percorso, altimetria e favoriti