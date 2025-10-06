Ciclismo, dietrofront Israel-Premier Tech: nel 2026 sarà rivoluzione. Cambio nome e identità

Roma, 6 ottobre 2025 – La Vuelta 2025 e tutto quanto successo nell'arco delle sue tormentatissime 21 tappe ha lasciato il segno: nonostante i proclami iniziali di non cambiare nulla, la Israel-Premier Tech, letteralmente nell'occhio del ciclone delle proteste pro-Palestina, nel 2026 subirà una rivoluzione capillare che andrà oltre il 'semplice' nome.

Il comunicato ufficiale

A preannunciarlo è stato patron Sylvan Adams, che ha parlato in un comunicato di un passo indietro che verrà fatto dalla sua squadra. L'anno prossimo, la formazione di categoria Professional dovrebbe cambiare nome e identità, tagliando così qualsiasi legame con Israele: forse una scelta etica, o semplicemente, con un pizzico di malizia, il richiamo degli sponsor, tra cui quello presente nel nome della squadra (Premier Tech) e Factor Bikes, il fornitore di bici, a svincolarsi da una realtà oggi scomodissima.

"Negli ultimi 11 anni, il team, che quattro anni fa si è evoluto in Israel-Premier Tech, ha vissuto gli alti e bassi tipici dello sport professionistico, dalla pura gioia di vedere i nostri corridori vincere tappe al Tour de France alla sfida della retrocessione e alla lotta per il ritorno al World Tour. E', ed è sempre stato, un progetto sportivo", si apre così il comunicato ufficiale uscito in giornata, che comincia così a evidenziare soltanto il lato sportivo di una squadra di cui negli ultimi tempi si è parlato esclusivamente in termini poco inerenti al ciclismo.

"Grazie al costante impegno nei confronti dei nostri corridori, dello staff e dei nostri stimati partner, abbiamo deciso di rinominare e rinnovare il marchio del team, allontanandoci dall'attuale identità israeliana. Nello sport, il progresso spesso richiede sacrificio, e questo passo è essenziale per garantire il futuro della squadra. Guardando alla stagione 2026, Sylvan Adams ha scelto di fare un passo indietro dal suo coinvolgimento quotidiano e non parlerà più a nome della squadra, concentrandosi invece sul suo ruolo di Presidente del Congresso Ebraico Mondiale, Israele. Anche se un nuovo capitolo attende, che verrà svelato presto, la squadra rimarrà fedele alla sua promessa fondante: far crescere i talenti del ciclismo da tutto il mondo".

Dunque, la Israel-Premier Tech in questa accezione ha vita breve: nel 2026 cambierà tutto, tra nome e proprietario ma anche per quanto riguarda il roster, che perderà sia la stella Chris Froome (che potrebbe anche ritirarsi dopo il grave incidente in allenamento delle scorse settimane) che l'astro nascente Matthew Riccitello, passato all'attuale Decathlon AG2R La Mondiale Team. Da finire però c'è anche la stagione in corso: dopo la revoca dell'invito dal Giro dell'Emilia 2025 e la rinuncia spontanea al Trittico Lombardo 2025, resta da capire cosa accadrà per quanto riguarda il Giro di Lombardia 2025, in programma sabato 11 ottobre. Il timore principale, manco a dirlo, riguarda la pubblica sicurezza, come appunto la Vuelta 2025 ha insegnato il mese scorso.

