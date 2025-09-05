Ciclismo, il futuro della Israel-Premier Tech tra indiscrezioni e smentite. “Non cambieremo nome”

Roma, 5 settembre 2025 - Tutti parlano della Israel-Premier Tech e non esattamente per le sue gesta sportive. La squadra di categoria Professional da diversi anni ricopre un ruolo da comprimaria nel mondo del ciclismo nonostante gli ingenti investimenti operati in particolare intorno all'ingaggio di Chris Froome, ora fermo ai box a tempo indeterminato a causa di un grave incidente in allenamento e comunque in scadenza di contratto a fine anno. Nei giorni della Vuelta 2025 la Israel-Premier Tech è finita nel mirino dei manifestanti pro-Palestina e, con essa, l'intero gruppo rischia costantemente la propria incolumità, con tutte le conseguenze del caso, tra polemiche, inviti più o meno diretti a ritirarsi (anche da parte dei piani altissimi della corsa spagnola) e altre speculazioni anche più a lungo termine.

Il futuro della Israel-Premier Tech, tra indiscrezioni e smentite

Si parte dall'ipotesi di un esodo di massa da una squadra non esattamente molto popolare in questo momento, per usare un eufemismo: rischia grosso anche Matthew Riccitello, la stella della formazione israeliana a quanto pare orientata a non rinnovare per accettare la corte dell'ambiziosissima Decathlon AG2R La Mondiale Team, che cambierà nome dall'anno prossimo affidandosi interamente al primo sponsor. C'è poi un rumor di verso opposto, con un Biniam Girmay a caccia di rilancio accostato per il 2026 proprio alla Israel-Premier Tech, chiamata anche a decidere il da farsi su una denominazione diventata scomoda per ovvi motivi. Sempre secondo qualche voce, lanciata per la precisione dalla testata belga Le Soir, sarebbe stato in cantiere un cambio di nome, con la rimozione della parola 'Israel', lasciando solo lo sponsor Premier Tech: Sylvan Adams, proprietario della squadra più chiacchierata del momento, ai microfoni di Sport 5, ha prontamente smentito tutto, anche se tuttora circola l'ipotesi di una rimozione della parola 'Israel' soltanto in Spagna. "Fake news. Non correremo mai senza il nome Israel". Parole chiare a cui seguono altre dell'imprenditore israelo-canadese, che torna sull'attualità di quanto sta accadendo alla Vuelta 2025. "Abbiamo trascorso due giorni estremamente difficili nei Paesi Baschi. La regione è nota per essere una roccaforte di attivisti di estrema sinistra e separatisti che amano protestare: non sono certo nostri amici e infatti non siamo rimasti sorpresi da questa accoglienza ostile. Eppure, non ho mai visto nulla di simile in una gara ciclistica". Lo stesso vale dalla prospettiva opposta, quella proprio del mondo del ciclismo, che si è diviso su cosa dovrebbe fare la Israel Premier-Tech, che come noto ha scelto di restare in gara nonostante tante pressioni ad agire diversamente. "Anche l'amministratore delegato di Aso, Jan Le Monner, ha chiesto di ritirare la squadra dalla gara, ma io ho risposto che non lo avrei fatto. Se ci arrendiamo, non sarà solo la fine della nostra squadra, ma di tutte le altre squadre, perché ci sarà sempre un motivo per cui protestare: invece ho ricevuto pieno sostegno da David Lappartient, presidente dell'Uci".

Us Open 2025, quanto guadagna Sinner se batte Auger-Aliassime